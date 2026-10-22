“Çocuğum hasta” yalanıyla para topladı, eşinin üzerine kayıtlı 2 araç çıktı: Yakalanınca tişörtünü çıkarıp bağırmaya başladı

Bilecik'te eşi Melek G. ile Ünal G., hafif ticari aracını park yapılmaz alana bırakarak bir bankaya girdi. Burada kurum müdürüne, “Çocuğum hasta” diyerek elindeki dergiyi satmak istedi.

YALAN ÜSTÜNE YALAN

Kurumdan çıkışında zabıta ekipleri tarafından yakalanan şahıs, ilk olarak sarımsak satmak için geldiğini ve kurum müdürünü tanıdığını söyledi. Ekiplerin güvenlik kameralarını inceleyeceklerini belirtmesi üzerine ise aracının bozulduğunu ve kendisine yardımcı olunduğunu ifade etti.

ÇARESİZ KALINCA ÇILDIRDI

Zabıta ekiplerine zorluk çıkaran Ünal G., Bursa'ya hastaneye geldiklerini ve geçerken Bilecik'e uğradıklarını iddia etti. Ardından tişörtünü çıkararak bağırmaya başlayan şahıs nedeniyle ekipler polisten destek istedi.

ENGELLİ ÇOCUKLARI YOK, ÜZERLERİNE 2 ARAÇ KAYITLI

Şahıs ve eşi üzerinde yapılan incelemede engelli çocuklarının olmadığı tespit edildi. Ayrıca Bilecik'e geldikleri hafif ticari araç ile bir binek aracın da Melek G.'nin üzerine kayıtlı olduğu belirlendi.

Zabıta ekipleri, şahsın üzerinden çıkan parayı tutanakla alırken Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uyguladı.