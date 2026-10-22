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Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 09:58

“Çocuğum hasta” yalanıyla para topladı, eşinin üzerine kayıtlı 2 araç çıktı: Yakalanınca tişörtünü çıkarıp bağırmaya başladı

Bilecik'te bir bankada “Çocuğum hasta” diyerek dergi satmak isteyen şahıs, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan incelemede engelli çocuklarının olmadığı belirlenirken, eşinin üzerine kayıtlı iki araç bulunduğu ortaya çıktı. Yalanacağını anlayan şahıs, tişörtünü çıkararak bağırmaya başladı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 09:58

Bilecik'te eşi Melek G. ile Ünal G., hafif ticari aracını park yapılmaz alana bırakarak bir bankaya girdi. Burada kurum müdürüne, “Çocuğum hasta” diyerek elindeki dergiyi satmak istedi.

YALAN ÜSTÜNE YALAN

Kurumdan çıkışında zabıta ekipleri tarafından yakalanan şahıs, ilk olarak sarımsak satmak için geldiğini ve kurum müdürünü tanıdığını söyledi. Ekiplerin güvenlik kameralarını inceleyeceklerini belirtmesi üzerine ise aracının bozulduğunu ve kendisine yardımcı olunduğunu ifade etti.

“Çocuğum hasta” yalanıyla para topladı, eşinin üzerine kayıtlı 2 araç çıktı: Yakalanınca tişörtünü çıkarıp bağırmaya başladı

ÇARESİZ KALINCA ÇILDIRDI

Zabıta ekiplerine zorluk çıkaran Ünal G., Bursa'ya hastaneye geldiklerini ve geçerken Bilecik'e uğradıklarını iddia etti. Ardından tişörtünü çıkararak bağırmaya başlayan şahıs nedeniyle ekipler polisten destek istedi.

“Çocuğum hasta” yalanıyla para topladı, eşinin üzerine kayıtlı 2 araç çıktı: Yakalanınca tişörtünü çıkarıp bağırmaya başladı

ENGELLİ ÇOCUKLARI YOK, ÜZERLERİNE 2 ARAÇ KAYITLI

Şahıs ve eşi üzerinde yapılan incelemede engelli çocuklarının olmadığı tespit edildi. Ayrıca Bilecik'e geldikleri hafif ticari araç ile bir binek aracın da Melek G.'nin üzerine kayıtlı olduğu belirlendi.

Zabıta ekipleri, şahsın üzerinden çıkan parayı tutanakla alırken Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uyguladı.

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