Çocuğun boğazından çıkanlar şoke etti! Tam 19 adet: Doktorlar inanamadı

Erzurum’da 3 yaşındaki çocuğun rahatsızlanması sonrası aile hemen hastaneye başvurdu. Erzurum'dan Erzincan'a sevk edilen çocuğun boğazında yabancı cisimler tespit edildi.

19 MIKNATIS YUTTUĞU BELİRLENDİ

Fırat Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan, çocuk hastanın yemek borusuna yapışmış 19 mıknatısı endoskopik yöntemle çıkardı. Mıknatıslar uzun süre yemek borusunda takılı kaldığı için yemek borusu ve mide girişinde zedelenmeler olurken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.