Çöp kamyonunun altında metrelerce sürüklendi! Cinayet gibi olayın detayları şoke etti

Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde dün öğleden sonra meydana gelen kazada, 63 yaşındaki Atiye Kabaklı, Pamukkale Belediyesi temizlik ekibinin geldiğini görünce, çöpünü teslim etmek için yola doğru yürümeye başladı. Çöpünü teslim etmek için E.A. yönetimindeki Pamukkale Belediyesi'ne ait kamyona yaklaşan yaşlı kadın, durakladıktan sonra aniden hızlanan aracın altında kaldı. Yaşlı kadın, çöp kamyonunun arkasına tutunan temizlik işçilerinin gözleri önünde metrelerce aracın altında sürüklendi. Bir süre ilerledikten sonra duran kamyonun altından çıkan Atiye Kabaklı, feci şekilde hayatını kaybetti. Elindeki kova ve içerisindeki çöpler çevreye saçılan talihsiz kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Çöpünü dökmek isteyen kadının ölümüne neden olan çöp kamyonu sürücüsü E.A. gözaltına alındı.

ÇÖP KAMYONU ANİDEN HIZLANDI

Yaşlı kadının hayatını kaybettiği cinayet gibi kaza, sokaktaki bir evin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde yaşlı kadının elindeki çöp kovasıyla yola doğru yürüdüğü, çöp kamyonuna yaklaştığı ve duraklayan çöp kamyonunun hızlandığı, çöplerin çevreye saçılması ve yaşlı kadının aracın altından çıktığı anlar yer aldı.