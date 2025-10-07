Menü Kapat
Yaşam
Çöp kamyonunun altında metrelerce sürüklendi! Cinayet gibi olayın detayları şoke etti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, çöpünü belediye ekiplerine teslim etmek için dışarı çıkan yaşlı kadın çöp kamyonunun altında kaldı. Kamyona yaklaşan kadın, aniden hareket eden aracın altında metrelerce sürüklendi. Feci şekilde can veren kadının görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı.

Çöp kamyonunun altında metrelerce sürüklendi! Cinayet gibi olayın detayları şoke etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 11:27

ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde dün öğleden sonra meydana gelen kazada, 63 yaşındaki Atiye Kabaklı, Pamukkale Belediyesi temizlik ekibinin geldiğini görünce, çöpünü teslim etmek için yola doğru yürümeye başladı. Çöpünü teslim etmek için E.A. yönetimindeki Pamukkale Belediyesi'ne ait kamyona yaklaşan yaşlı kadın, durakladıktan sonra aniden hızlanan aracın altında kaldı. Yaşlı kadın, çöp kamyonunun arkasına tutunan temizlik işçilerinin gözleri önünde metrelerce aracın altında sürüklendi. Bir süre ilerledikten sonra duran kamyonun altından çıkan Atiye Kabaklı, feci şekilde hayatını kaybetti. Elindeki kova ve içerisindeki çöpler çevreye saçılan talihsiz kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Çöpünü dökmek isteyen kadının ölümüne neden olan sürücüsü E.A. gözaltına alındı.

Çöp kamyonunun altında metrelerce sürüklendi! Cinayet gibi olayın detayları şoke etti

ÇÖP KAMYONU ANİDEN HIZLANDI

Yaşlı kadının hayatını kaybettiği cinayet gibi kaza, sokaktaki bir evin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde yaşlı kadının elindeki çöp kovasıyla yola doğru yürüdüğü, çöp kamyonuna yaklaştığı ve duraklayan çöp kamyonunun hızlandığı, çöplerin çevreye saçılması ve yaşlı kadının aracın altından çıktığı anlar yer aldı.

Çöp kamyonunun altında metrelerce sürüklendi! Cinayet gibi olayın detayları şoke etti
