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 | Bengül Arıca

Çöpte bulunan bebek cesediyle ilgili kan donduran detaylar! 12 yıllık sır çözüldü

Tokat'ta 12 yıl önce çöplükte poşetler içinde bulunan bebek cesediyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tekrar inceleme başlatan ekipler bebeğin anne ve babasını tespit etti. Gözaltına alınan anne ve baba adliyeye sevk edilirken annenin ilk ifadesi ortaya çıktı. İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 14:46
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 14:49

'ta 2013 yılında bir belediye çöplüğünde poşet içinde bulunan yeni doğmuş erkek bebek cesedi vicdanları sızlatmıştı. Bebeğin ölümüyle ilgili yenir gelişme yaşandı ve 12 yıllık sır çözüldü.

GÖBEK BAĞI İLE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

O dönem geri dönüşüm işçisinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, beş farklı poşete sarılı halde buldukları bebeğin henüz bir günlük olduğunu belirlemiş, raporunda ise göbek bağı ile boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti.

Çöpte bulunan bebek cesediyle ilgili kan donduran detaylar! 12 yıllık sır çözüldü

BEBEĞİN ANNE VE BABASI TESPİT EDİLDİ

Yıllar süren soruşturmalar sonuçsuz kalmıştı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, dosyayı yeniden açarak kriminal inceleme başlattı. Elde edilen yeni delillerde bebeğin biyolojik anne ve babasının kimliğini ortaya çıkardı.

Çöpte bulunan bebek cesediyle ilgili kan donduran detaylar! 12 yıllık sır çözüldü

ANNENİN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Niksar ilçesinde ikamet eden baba H.K. ve anne Ç.K. çifti gözaltına alınarak Tokat Adliyesi'ne sevk edildi. Gözaltındaki kadının ilk ifadesinde, bebeğin ölü doğduğunu düşündüğünü ve bu nedenle çöpe attığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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ETİKETLER
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#Göbek Bağı Boğma
#Yaşam
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