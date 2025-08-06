Çöpte bulunan bebek cesediyle ilgili kan donduran detaylar! 12 yıllık sır çözüldü

Tokat'ta 2013 yılında bir belediye çöplüğünde poşet içinde bulunan yeni doğmuş erkek bebek cesedi vicdanları sızlatmıştı. Bebeğin ölümüyle ilgili yenir gelişme yaşandı ve 12 yıllık sır çözüldü.

GÖBEK BAĞI İLE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

O dönem geri dönüşüm işçisinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, beş farklı poşete sarılı halde buldukları bebeğin henüz bir günlük olduğunu belirlemiş, otopsi raporunda ise göbek bağı ile boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti.

BEBEĞİN ANNE VE BABASI TESPİT EDİLDİ

Yıllar süren soruşturmalar sonuçsuz kalmıştı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dosyayı yeniden açarak kriminal inceleme başlattı. Elde edilen yeni delillerde bebeğin biyolojik anne ve babasının kimliğini ortaya çıkardı.

ANNENİN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Niksar ilçesinde ikamet eden baba H.K. ve anne Ç.K. çifti gözaltına alınarak Tokat Adliyesi'ne sevk edildi. Gözaltındaki kadının ilk ifadesinde, bebeğin ölü doğduğunu düşündüğünü ve bu nedenle çöpe attığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.