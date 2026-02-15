Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Çukurda ölümcül oyun: 10 yaşındaki çocuk can verdi

Hatay'da oyun oynarken içi suyla dolu bir buçuk metrelik çukura düşen 10 yaşındaki Cüneyt Abdullah boğularak can verdi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.02.2026
saat ikonu 04:59
|
GÜNCELLEME:
15.02.2026
saat ikonu 05:11

’da ve su baskınlarına neden olan şiddetli sağanak sonrası suyla dolan çukur, küçük bir çocuğu hayattan kopardı.

OYUN OYNARKEN SU DOLU ÇUKURA DÜŞTÜ

Olay; dün akşam saatlerinde Hatay Yolçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Evine yakın bir noktada oyun oynayan Suriye uyruklu 10 yaşındaki Cüneyt Abdullah, sağanak yağışla beraber suyla dolan 1 buçuk metrelik su birikintisine düştü.

Çukurda ölümcül oyun: 10 yaşındaki çocuk can verdi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI

İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarılan çocuk ilk müdahalenin ardından Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çukurda ölümcül oyun: 10 yaşındaki çocuk can verdi

Cüneyt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cüneyt’in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiyle belirleneceği öğrenildi.

Çukurda ölümcül oyun: 10 yaşındaki çocuk can verdi

"SUDAN ÇIKARDIĞIMDA BOĞULMUŞTU"

Komşusu olan Cüneyt’i düştüğü su birikintisinden kurtaran Muhammed Ali, "Beni bir çocuk çağırdı, ben de gittim suya düşen çocuğu çıkardım. Çıkardığımda boğulmuştu zaten. Su biraz derindi, 1 metreden biraz fazlaydı. Ambulansa haber verdim" dedi.

Çukurda ölümcül oyun: 10 yaşındaki çocuk can verdi

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

