Çukurda ölümcül oyun: 10 yaşındaki çocuk can verdi

Hatay’da sel ve su baskınlarına neden olan şiddetli sağanak sonrası suyla dolan çukur, küçük bir çocuğu hayattan kopardı.

OYUN OYNARKEN SU DOLU ÇUKURA DÜŞTÜ

Olay; dün akşam saatlerinde Hatay Yolçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Evine yakın bir noktada oyun oynayan Suriye uyruklu 10 yaşındaki Cüneyt Abdullah, sağanak yağışla beraber suyla dolan 1 buçuk metrelik su birikintisine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI

İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarılan çocuk ilk müdahalenin ardından Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cüneyt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cüneyt’in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiyle belirleneceği öğrenildi.

"SUDAN ÇIKARDIĞIMDA BOĞULMUŞTU"

Komşusu olan Cüneyt’i düştüğü su birikintisinden kurtaran Muhammed Ali, "Beni bir çocuk çağırdı, ben de gittim suya düşen çocuğu çıkardım. Çıkardığımda boğulmuştu zaten. Su biraz derindi, 1 metreden biraz fazlaydı. Ambulansa haber verdim" dedi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.