Daltonlara eş zamanlı operasyon! İş yerlerini haraca bağlayan çete yakayı ele verdi

Hatay’da Daltonlar suç örgütünün adını kullanarak tehdit ve haraç talebinde bulunan, ayrıca haraç vermeyi reddeden bir şahsa ait iş yerinin kurşunlanması olayına karıştıkları belirlenen 4 şüpheli, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Şüpheliler, 15 Ocak’ta ‘Nitelikli Yağma, Tehdit ve Mala Zarar Verme’ suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şahısların araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca, 44 fişek, 7 bıçak, 1 muşta, 4 sopa ve 2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN 5'i TUTUKLANDI

Emniyet Müdürlüğü’nün devam eden çalışmaları ve materyal incelemeleri sonucunda kimlikleri belirlenen diğer şüpheliler Y.N., A.A. ve D.V. ise 17 Mart’ta gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıslardan Y.N. tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.