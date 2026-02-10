Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Davullu zurnalı cenaze! Kazada ölen genci düğün gibi uğurladılar

Mersin’in Tarsus ilçesinde motosiklet kazası nedeniyle hayatını kaybeden genç adamın cenazesinde davul zurna çalındı. Herkese şaşkınlık veren bu hareketin sebebinin ise ölen gencin bekar olması ve düğün gibi uğurlanmak istenmesi olduğu öğrenildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.02.2026
saat ikonu 16:59
|
GÜNCELLEME:
10.02.2026
saat ikonu 16:59

ilçesinde tek taraflı motosiklet kazasında ağır yaralanan 27 yaşındaki sürücü Mikail Lafatan, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede acil olarak ameliyata alınan genç adam doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yapılan işlemlerin ardından aile cenazeyi teslim aldı.

Davullu zurnalı cenaze! Kazada ölen genci düğün gibi uğurladılar

DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE DEFNETTİLER

Cenaze aracıyla getirilen genç adamın naaşı önce evine götürüldü. Buradan itibaren davul zurna çalınmaya başlandı. Tarsus Güney Mezarlığı'na davul ve zurna eşliğinde götürülen cenaze defnedildi. Hayatını kaybeden Mikail Lafatan'ın bekar olması nedeniyle cenazesinin düğün gibi uğurlandığı ifade edildi.

