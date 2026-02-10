Davullu zurnalı cenaze! Kazada ölen genci düğün gibi uğurladılar

Kategoriler
Tarsus ilçesinde tek taraflı motosiklet kazasında ağır yaralanan 27 yaşındaki sürücü Mikail Lafatan, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede acil olarak ameliyata alınan genç adam doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yapılan işlemlerin ardından aile cenazeyi teslim aldı.
Cenaze aracıyla getirilen genç adamın naaşı önce evine götürüldü. Buradan itibaren davul zurna çalınmaya başlandı. Tarsus Güney Mezarlığı'na davul ve zurna eşliğinde götürülen cenaze defnedildi. Hayatını kaybeden Mikail Lafatan'ın bekar olması nedeniyle cenazesinin düğün gibi uğurlandığı ifade edildi.