 Şenay Yurtalan

Sel bu sefer ölüleri vurdu! Cenaze sahipleri isyan etti: DNA testiyle mi bulunacak?

Adana’da yaşanan sel felaketi hayatı olumsuz etkilerken, selden bir darbeyi de ölü vatandaşlar aldı. Selde zarar gören Buruk Mezarlığı'nda suların çekilmesiyle birlikte bazı mezar yerleri belirsizleşti, birçoğunun ise çöktüğü belirlendi. Yakınlarının kabirlerini merak edip mezarlığa gelen aileler gördükleri manzara karşısında tepki gösterdi.

Adana’da hafta sonunda metrekareye 138 kilogram yağmur düşerken kent sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Yollar göle dönerken, evleri su bastı, dereler ve sulama kanalları taştı. Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı da selden zarar görenler arasında yer aldı. Bölgeden geçen derenin taşmasıyla mezarlık tamamen su altında kalırken, suların çekilmesiyle korkunç tablo ortaya çıktı. Mezarlar çöktü, bazıları tamamen kayboldu. Yağmurun ardından mezarlığa akın eden vatandaşlar, yakınlarının kabirlerini bulabilmek için çamur içinde onarım yapmaya, mezarlara toprak bırakmaya çalıştı. Selin ardından ortaya çıkan tablo, 'ölüye bile huzur yok' dedirtti.

Sel bu sefer ölüleri vurdu! Cenaze sahipleri isyan etti: DNA testiyle mi bulunacak?

“ÖLÜYE SAYGISI OLMAYANIN, İNSANA DA SAYGISI OLMAZ”

Mezarlığa gelerek yakınının kabrini tespit etmeye çalışan İlksan Bıçak, "Bu adaletsizliğe karşıyım. Bu kadar insanın mezarı kaybolmuş. DNA testiyle mi bulunacak? Belediyeler neden çalışmıyor? Bu resmen yolsuzluk. Ölüye saygısı olmayanın, insana da saygısı olmaz" ifadelerini kullandı.

Sel bu sefer ölüleri vurdu! Cenaze sahipleri isyan etti: DNA testiyle mi bulunacak?

Vatandaşlardan Mehmet Karadeniz ise, "Bu mezarlar yapılırken yollar düzenlenmeliydi. Yakından geçen dereye önlem alınabilirdi. Bizim mezarlıklarımızın hepsi aynı durumda" şeklinde konuştu.

Sel bu sefer ölüleri vurdu! Cenaze sahipleri isyan etti: DNA testiyle mi bulunacak?

“ÖLÜLERİMİZ YERİNDE BİLE RAHAT EDEMİYOR”

Kadir Karadeniz de, "Ölülerimiz yerinde bile rahat edemiyor. Belediye bu konuda sınıfta kaldı. En azından mezar aralarına parke döşenebilirdi" derken Ramazan Kükrek ise, "Mezarlarımız suların altında kaldı, şu an mezarlarımızı bulamıyoruz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Sel bu sefer ölüleri vurdu! Cenaze sahipleri isyan etti: DNA testiyle mi bulunacak?

Vatandaşlar, Buruk Mezarlığı'ndaki facianın sorumlularının hesap vermesini ve benzer felaketlerin yaşanmaması için acil önlem alınmasını istedi.

