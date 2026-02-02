Milyonluk yazlıkların önünde ekmek kavgası! Selin getirdiği odunları toplamak için hayatlarını tehlikeye attılar

Mersin’de günlerdir etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Yaylalarda yağmurla eriyen kar nedeniyle oluşan sel Merkez Mezitli ile Erdemli ilçelerinde dereleri taşırdı, köprüleri yıktı. Selin yol açtığı sonuçlar ise kimilerini üzdü, kimilerini ise sevindirdi. Seralar ve tarım alanları sular altına kalıp zarar uğrarken, selin getirdiği odunlar bölge halkına yakacak olarak geri döndü.

KİMİLERİ ÜZÜLDÜ KİMİLERİ SEVİNDİ

Bu kapsamda Tömük ve Arpaçbahşiş mahalleleri sahilleri odunla dolarken, birçok aile odunları toplamak için sahillere akın etti. Bazı vatandaşlar, devasa odunları hızarla kesip parçaladı. Bir kişinin ise denizdeki odunu suya girip tuttuktan sonra halatla traktör yardımıyla çekmesi dikkat çekti. Ev, araç, sera ve bahçeleri zarar görenler üzülürken, odun toplayanları ise sevindirdi.

“BİRAZ ZAHMETLİ AMA YAPACAK BİR ŞEY YOK”

Kışlık odun için sahile geldiklerini ve çok miktarda odun çıktığını söyleyen Osman Akkaya, "Dağlık köy ve arazilerdeki odunları sel sahile getirdi. Dereden kıyıya vuruyor, biz de kesiyoruz. Biraz zahmetli ama yapacak bir şey yok" dedi.

Erdemli, Kargıpınarı, Arpaç ve Mezitli deresinden selin gelerek köprüleri yıktığını belirten Ömer Nalbant, bir taraftan temizlik olduğunu bir taraftan da vatandaşların odun ihtiyacının karşılandığını ifade etti.

YAZLIKLARIN DEĞERİ 30 MİLYONU BULUYOR

Özellikle son yıllarda Ruslarla gurbetçiler tarafından rağbet gören ve fiyatı 30 milyon liraya kadar çıkan yazlıkların olduğu bölgede maddi durumu yetersiz olanların hayatını tehlikeye atarak odun toplaması ise büyük bir tezat oluşturdu.