Deadpool'dan kaçıp Adana'ya geldi! Yerli Wolverine gerçeğini aratmıyor

05 Temmuz 2024 13:23 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 13:54

Adana'ya vücut geliştirme antrenörlüğü yapan 39 yaşındaki Özer Tetik, uzun yıllardır spor salonlarının yanı sıra film ve dizi setlerinde de vakit geçiriyor. Yaklaşık 3 yıl önce oynadığı diziden ayrıldıktan sonra imaj değişikliğine giden Tetik, ünlü aktör Hugh Jackman'ın canlandırdığı 'Wolverine' karakterine benzediğini, küçük bir çocuğun kendisini gördüğünde yaşadığı şaşkınlık üzerine tesadüfen fark etti.

İnternet üzerinden karakteri inceleyen ve yüz tipi ile vücut hatlarının benzer olduğunu gören Tetik, bir süre sonra çevresinden de benzer tepkiler almaya başladı. Bu benzerlikten memnun olan Özer Tetik, imajında yaptığı küçük değişiklikler ve özel olarak yaptırdığı pençe figürü sayesinde zamanla "Yerli Wolverine" olarak tanınmaya başlandı.

VERDİĞİ POLZAR İLE HER KESİMİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR!

Türkiye'nin çeşitli illerinde bu karakterle organizasyonlara katılan Tetik, özellikle gençlerden yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Tetik, sosyal medyada ve sokakta film sahnelerini aratmayan pozları ve hareketleriyle her kesimin dikkatini çekiyor.

"KENDİME BAKTIM, 'BEN BUYUM' DEDİM"

"Yerli Wolverine" Özer Tetik, 3 yıl önce oyunculuk yaptığı bir dizide yönetmenin talebi üzerine uzun süre bıyık bıraktığını anlattı. Sette birçok kişinin bu tarz bir imaja sahip olduğunu belirten Tetik, "Nereye baksam sakallı, bıyıklı adamlar görüyordum. Sakal, bıyık bırakan ünlü olmaya çalışıyor diye düşündüm ve kendime 'Özer sen bu bıyıkları kes' dedim. Setimiz bitti, bıyıklarımı kestim. İlerleyen zamanlarda iş yerine gittim ve mola sırasında 9 yaşlarında bir çocuk bana 'abi sen aynı Wolverine'e benziyorsun' dedi. Bende açtım bir karaktere, bir kendime baktım. 'Ben buyum' dedim." diye konuştu.

"ÜÇ SENEDİR 'WOLVERİNE' MODUNDAYIM"

Wolverine karakterine benzemek için bir çaba göstermediğini söyleyen Tetik, "Ben doğallığımla benziyorum. Yaptığım tek şey saçlarıma fön çekmek, hepsi bu. Yaklaşık üç senedir 'Wolverine' modundayım ve gençlerin hoşuna gidiyor. 'Wolverine buralarda' diyerek fotoğraf çektirmeleri, yolda yürürken yanıma gelip İngilizce konuşmaları beni mutlu ediyor" dedi.

"ELLERİNDEN BIÇAK ÇIKAN ADAM GELDİ DİYORLAR"

Dışarıya çıktığında görenlerin şaşkınlık içerisinde kaldığını söyleyen Tetik, "Bir alışveriş merkezine gidiyorum, daha girmeden insanlar bakmaya başlıyor. Kapıdaki güvenlikler 'bu o değil mi?' diyerek birbirini dürtüyorlar. Ellerinden bıçak çıkan adam geldi diyorlar. Üçüncü kata çıkana kadar en az 30 kişi fotoğraf çektirmek istiyor. Çarşıda gezerken, otobüse binerken veya iş yerine giderken bu tarz güzel tepkiler alıyorum" ifadelerini kullandı.

"AMACIM İNSANLARA GÜZEL HATIRALAR BIRAKMAK""

Amacının sadece keyifli vakit geçirmek olduğunu söyleyen Tetik, "Bu işe başlarken aslında benim belli bir amacım yoktu. Wolverine'e benzemek güzel bir his, dünyada ikinci bir benzerinin olmadığını fark ettim. Mesela sosyal medyadan aşırı derecede mesajlar ve yorumlar alıyorum. Bu da beni mutlu ediyor amacım da artık insanlara güzel hatıralar bırakmak" diye konuştu. Bu durumdan ailesinin de memnun olduğunu dile getiren Tetik, 3 çocuğunun babalarının bir kahramana benzetilmesi nedeniyle sevindiklerini kaydetti.