Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Defalarca şikayet ettiği damadı yine evine gelince kurşun yağdırdı: Eski muhtar katil oldu

Aksaray’da kayınpeder, kızıyla boşanma aşamasında olan ve kızını rahatsız ettiği için defalarca şikayet ettiği damadını kurşun yağmuruna tuttu. Şahıs olay yerinde hayatını kaybederken kayınpeder polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Defalarca şikayet ettiği damadı yine evine gelince kurşun yağdırdı: Eski muhtar katil oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 23:19
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 23:21

Yılmaz A. (59), yaklaşık 3 yıldır kızıyla aşamasında olan damadı Uğur Deniz’in (38) sürekli kızını rahatsız etmesi üzerine defalarca şikayette bulundu. Şikayetlere rağmen kayınpederinin yaşadığı eve gelip sürekli olarak rahatsızlık veren Deniz, bugün akşam saatlerinde de kayınpederinin evinin önüne giderek eşine bağırarak seslendi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yılmaz A. ile uyarılarına rağmen evin önünden ayrılmayan damadı arasında çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda eski köy muhtarı olan Yılmaz A., tabancasını çıkartarak damadına bir şarjör kurşun sıktı. Uğur Deniz kanlar içinde yere yığılırken, seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Defalarca şikayet ettiği damadı yine evine gelince kurşun yağdırdı: Eski muhtar katil oldu

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen Uğur Deniz hayatını kaybetti. Asayiş ekipleri, Yılmaz A.'yı evinde yakalayarak gözaltına aldı. Polisin ve cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Uğur Deniz’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Defalarca şikayet ettiği damadı yine evine gelince kurşun yağdırdı: Eski muhtar katil oldu

DEFALARCA ŞİKAYET ETMİŞ

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatılırken, çiftin yaklaşık 3 yıldır boşanma aşamasında oldukları ve mahkeme sürecinin devam ettiği, Uğur Deniz’in sürekli olarak eşini ve ailesini rahatsız ettiği, bununla ilgili de defalarca adli mercilere şikayette bulunulduğu öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adı taciz iddialarına karıştı! Ogün Sanlısoy'dan cevap geldi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye için alarm verildi! 250 kat artacak: Cuma ve cumartesi günlerine dikkat
ETİKETLER
#tartışma
#aksaray
#boşanma
#cinayet
#silah
#Kayınpeder
#Damad
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.