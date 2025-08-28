Türkiye için alarm verildi! 250 kat artacak: Cuma ve cumartesi günlerine dikkat

Meteoroloji kaynakları Türkiye genelinde polen alarmı verdi. Cuma ve cumartesi günlerine dikkat çekilirken, polen yoğunluğunun en üst seviyelere ulaşacağı bildirildi. Uzmanlar, astım ve alerjisi olanları uyardı.

ALERJİSİ OLANLAR DİKKAT: 250 KAT ARTACAK

Hava Forum tarafından yapılan açıklamada, polen salınımın 250 kat yükseleceği bildirildi. Yapılan açıklamada, "Normallerin 250 katı olan bir polen salınımı geliyor. Kanarya otu polen saldırısına karşı cuma ve cumartesi günleri dikkatli olalım. Alerjisi olanlar çok zorlanacaktır." ifadelerini kullanıldı.

POLEN ALERJİSİ NEDİR?

Polen alerjisi, bitkiden bitkiye rüzgar, kuşlar, böcekler veya diğer hayvanlar tarafından taşınan ince sarımsı bir toz olan polenlerin solunmasından kaynaklı olarak ortaya çıkan, hapşırma ve burun tıkanıklığı gibi semptomlara neden olan genellikle mevsimsel olan alerjen türüdür. Polen türü alerjen yapısı bulunan maddeler vücuda girdiği anda bağışıklık sistemi bu maddeleri tehdit olarak algılar ve alerjiniz varsa vücut kimyasallar salarak semptomlara neden olur. Bunların yanında vücut polene karşı konjonktivit (göz nezlesi), nezle, ürtiker ve astım geliştirebilir.