Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Türkiye için alarm verildi! 250 kat artacak: Cuma ve cumartesi günlerine dikkat

Türkiye'de cuma ve cumartesi günleri için kritik uyarı verildi. Yurt genelinde normallerin 250 katı olan bir polen salınımı etkisini gösterecek. Alerjisi olanlar için zor günler kapıda.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye için alarm verildi! 250 kat artacak: Cuma ve cumartesi günlerine dikkat
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 15:18
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 15:22

kaynakları Türkiye genelinde alarmı verdi. Cuma ve cumartesi günlerine dikkat çekilirken, polen yoğunluğunun en üst seviyelere ulaşacağı bildirildi. Uzmanlar, ve alerjisi olanları uyardı.

Türkiye için alarm verildi! 250 kat artacak: Cuma ve cumartesi günlerine dikkat

ALERJİSİ OLANLAR DİKKAT: 250 KAT ARTACAK

Hava Forum tarafından yapılan açıklamada, polen salınımın 250 kat yükseleceği bildirildi. Yapılan açıklamada, "Normallerin 250 katı olan bir polen salınımı geliyor. Kanarya otu polen saldırısına karşı cuma ve cumartesi günleri dikkatli olalım. Alerjisi olanlar çok zorlanacaktır." ifadelerini kullanıldı.

Türkiye için alarm verildi! 250 kat artacak: Cuma ve cumartesi günlerine dikkat

POLEN ALERJİSİ NEDİR?

Polen alerjisi, bitkiden bitkiye rüzgar, kuşlar, böcekler veya diğer hayvanlar tarafından taşınan ince sarımsı bir toz olan polenlerin solunmasından kaynaklı olarak ortaya çıkan, hapşırma ve burun tıkanıklığı gibi semptomlara neden olan genellikle mevsimsel olan alerjen türüdür. Polen türü alerjen yapısı bulunan maddeler vücuda girdiği anda bağışıklık sistemi bu maddeleri tehdit olarak algılar ve alerjiniz varsa vücut kimyasallar salarak semptomlara neden olur. Bunların yanında vücut polene karşı konjonktivit (göz nezlesi), nezle, ürtiker ve astım geliştirebilir.

Türkiye için alarm verildi! 250 kat artacak: Cuma ve cumartesi günlerine dikkat
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Polen alerjisi olanlar dikkat! Bu taktik sayesinde artık evde hiç hapşırmayacaksınız
Polen alerjisi olanlar hep bu hataya düşüyor! Alerjiniz varsa bunları yapmayın
ETİKETLER
#Sağlık
#astım
#meteoroloji
#alerji
#polen
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.