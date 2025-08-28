Adı taciz iddialarına karıştı! Ogün Sanlısoy'dan cevap geldi

Ben de Özledim, Geçmişin Yükü, Sonsuz, Gündüz Gece ve Hadi Beni Güldür gibi şarkıların sahibi Ogün Sanlısoy hakkında sosyal medyada taciz iddiası dolaşmaya başladı. Ünlü isimler hakkında ortaya atılan iddiaların bazıları hukuki olarak çözülse de bazıları ise özür diledi. Ogün Sanlısoy da hakkındaki taciz iddialarına sosyal medyadan cevap verdi.

OGÜN SANLISOY'DAN TACİZ AÇIKLAMASI

Ünlü müzisyen yaptığı paylaşımda; "Son günlerde sosyal medya platformlarında 'ifşa' adı altında yapılan paylaşımlarda adımın haksız yere karıştırıldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Kim tarafından yazıldığı belli olmayan, gerçeği yansıtmayan çirkin bir senaryo birkaç kişi tarafından dolaşıma sokulmuştur. Konunun asılsız olduğunu anlatmak amacıyla bu kişilere ulaşmaya çalışmamıza rağmen herhangi bir geri dönüş sağlanamamıştır" diyerek durumun gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Ogün Sanlısoy paylaşımının devamında; "Hayatım boyunca hassas konulara karşı daima duyarlı olmuş, şarkılarımda da bu konulara yer vermiş biri olarak, hakkımda ortaya atılan bu temelsiz iddialar beni derinden üzmüştür. Avukatlarım, bu iftirayı ortaya atan kişiler hakkında gerekli hukuki süreci hızlıca başlatacaktır. Ayrıca bu paylaşımları sürdüren kişilerin de iki gün içerisinde içeriklerini kaldırmaları beklenmektedir; aksi durumda onlar hakkında da hukuki yollara başvurulacaktır. Bu süreçte yanımda olan, bana inanan ve destek veren dostlarıma, grup arkadaşlarıma, sevgilime ve tüm sevenlerime yürekten teşekkür ederim" dedi.

OGÜN SANLISOY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

12 Mart 1971 Gölcük doğumlu Ogün Sanlısoy, 10 yaşındayken Barış Manço'nun bir sinema salonunda verdiği konsere katılıp ilk ciddi müzik etkileşimini bu konserde yaşadı. Müzik hayatına 17 yaşında elektrogitar çalarak başlayan Sanlısoy üniversite yıllarında 1989 yılında yakın arkadaşı Kubilay Özvardar ile birlikte hazırladığı akustik dinleti onun ilk sahne deneyimiydi. Daha sonra bu yıllarda Sugar Mice grubuyla çalışmaya başladı ve ilk demo kaydını gerçekleştirdi. Bu süre zarfında çeşitli amatör gruplarda solist olarak çalıştı.