Galatasaray Gençlerbirliği maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS Gençlerbirliği bilet fiyatları gündemde

Trendyol Süper Lig'de heyecan 13. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde 29 puanla lider olan Galatasaray, 11 puanla 14. sırada yer alan Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya sayılı günler kala taraftarlar tarafından Galatasaray - Gençlerbirliği maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı araştırılmaya başlandı.

GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftası kapsamında 22 Kasım 2025 Cumartesi günü RAMS Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Gençlerbirliği maç biletleri henüz satışa çıkmadı. Karşılaşmanın biletlerinin 19 Kasım Çarşamba günü satışa çıkması bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulüp genel olarak biletleri karşılaşma tarihinden 2-3 gün öncesinden satışa çıkarıyor.

GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, FİYATI?

Galatasaray - Gençlerbirliği maçının henüz bilet satış duyurusu yapılmadığı için fiyatları da belli olmadı. Bilet satış duyurusuyla birlikte karşılaşmanın bilet fiyatları da netlik kazanacak. Galatasaray'ın en son RAMS Park'ta 1 Kasım 2025 Cumartesi günü Süper Lig kapsamında oynadığı Trabzonspor maçının bilet fiyatları şöyle olmuştu: