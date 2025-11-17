Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
17°
 Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Gençlerbirliği maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS Gençlerbirliği bilet fiyatları gündemde

Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'de maçlar kaldığı yerden devam ediyor. 13. hafta maçları kapsamında Galatasaray evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar tarafından Galatasaray - Gençlerbirliği maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatları merak ediliyor. Galatasaray - Gençlerbirliği maçı 22 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

Galatasaray Gençlerbirliği maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS Gençlerbirliği bilet fiyatları gündemde
17.11.2025
17.11.2025
saat ikonu 09:16

'de heyecan 13. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde 29 puanla lider olan , 11 puanla 14. sırada yer alan ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya sayılı günler kala taraftarlar tarafından Galatasaray - Gençlerbirliği maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı araştırılmaya başlandı.

Galatasaray Gençlerbirliği maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS Gençlerbirliği bilet fiyatları gündemde

GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftası kapsamında 22 Kasım 2025 Cumartesi günü 'ta oynanacak olan Galatasaray - Gençlerbirliği maç biletleri henüz satışa çıkmadı. Karşılaşmanın biletlerinin 19 Kasım Çarşamba günü satışa çıkması bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulüp genel olarak biletleri karşılaşma tarihinden 2-3 gün öncesinden satışa çıkarıyor.

Galatasaray Gençlerbirliği maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS Gençlerbirliği bilet fiyatları gündemde

GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, FİYATI?

Galatasaray - Gençlerbirliği maçının henüz satış duyurusu yapılmadığı için fiyatları da belli olmadı. Bilet satış duyurusuyla birlikte karşılaşmanın da netlik kazanacak. Galatasaray'ın en son RAMS Park'ta 1 Kasım 2025 Cumartesi günü Süper Lig kapsamında oynadığı Trabzonspor maçının bilet fiyatları şöyle olmuştu:

  • Premium: 40.000 TL
  • Delux: 38.000 TL
  • Lux: 36.000 TL
  • Classic: 34.000 TL
  • Kategori 1: 22.500 TL
  • Kategori 2: 20.000 TL
  • Kategori 3: 17.000 TL
  • Kategori 4: 16.000 TL
  • Kategori 5: 14.000 TL
  • Kategori 6: 10.000 TL
  • Kategori 7: 9.000 TL
  • Kategori 8: 7.500 TL
  • Kategori 9: 6.000 TL
  • Kategori 10: 1.950 TL
  • Kategori 11: 1.750 TL
  • Misafir: 1.750 TL
TGRT Haber
