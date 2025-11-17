Menü Kapat
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Bitcoin için büyük kayıp! Son 6 ayın en düşük seviyesinde

Kripto piyasasının baş tacı Bitcoin, Fed’in belirsiz para politikası ve yatırımcıların küresel riskten uzaklaşması nedeniyle 95 bin doların altına inerek son 6 ayın en düşük seviyesini gördü.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.11.2025
09:02
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
09:08

piyasasının amiral gemisi 'in fiyatı, ABD Merkez Bankasının () para politikasındaki belirsizliklerin etkisiyle 95 bin doların altına inerek mayıstan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Bitcoin için büyük kayıp! Son 6 ayın en düşük seviyesinde

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı da son 24 saatte yüzde 5,3'ten fazla düşerek son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. Yatırımcıların endişeyle takip ettiği kripto para birimi Bitcoin'in haftalık değer kaybı ise yüzde 4'ten fazla oldu.

Bitcoin için büyük kayıp! Son 6 ayın en düşük seviyesinde

Trump'ın duyurularının Ekim ayında piyasalarda sert tasfiyelere yol açmasının ardından yatırımcı güveni sarsıldı ve Bitcoin ile genel kripto piyasası toparlanmakta zorlandı. Satış dalgası, kurumsal alıcıları geride tutarak ve bu yılın başlarında kazanımları besleyen akış odaklı desteği ortadan kaldırarak piyasa güveni üzerinde kalıcı bir etki bıraktı. Geri çekilme, genel risk iştahını azaltan yüksek uçan teknoloji hisselerindeki soğumayla daha da kötüleşirken, daha küçük ve daha az likit token'lar daha da büyük kayıplar yaşadı.

Bitcoin için büyük kayıp! Son 6 ayın en düşük seviyesinde

BU RAKAMLAR ALIM SEVİYESİ Mİ?

Uzmanlar, Bitcoin'deki bu ani düşüşü bir yatırım fırsatı olarak değerlendirme ihtimali için kişinin risk algısına göre değişiklik gösterebileceğini söylüyor.

