Bitcoin için büyük kayıp! Son 6 ayın en düşük seviyesinde

Kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin'in fiyatı, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasındaki belirsizliklerin etkisiyle 95 bin doların altına inerek mayıstan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı da son 24 saatte yüzde 5,3'ten fazla düşerek son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. Yatırımcıların endişeyle takip ettiği kripto para birimi Bitcoin'in haftalık değer kaybı ise yüzde 4'ten fazla oldu.

Trump'ın gümrük vergisi duyurularının Ekim ayında piyasalarda sert tasfiyelere yol açmasının ardından yatırımcı güveni sarsıldı ve Bitcoin ile genel kripto piyasası toparlanmakta zorlandı. Satış dalgası, kurumsal alıcıları geride tutarak ve bu yılın başlarında kazanımları besleyen akış odaklı desteği ortadan kaldırarak piyasa güveni üzerinde kalıcı bir etki bıraktı. Geri çekilme, genel risk iştahını azaltan yüksek uçan teknoloji hisselerindeki soğumayla daha da kötüleşirken, daha küçük ve daha az likit token'lar daha da büyük kayıplar yaşadı.

BU RAKAMLAR ALIM SEVİYESİ Mİ?

Uzmanlar, Bitcoin'deki bu ani düşüşü bir yatırım fırsatı olarak değerlendirme ihtimali için kişinin risk algısına göre değişiklik gösterebileceğini söylüyor.