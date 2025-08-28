Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Mahsun Kırmızıgül'den Özcan Deniz itirafı: Ona üzülüyoruz

Geçtiğimiz günlerde eski dost olan Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan bir araya geldi ve paylaştıkları fotoğrafa yorum yağdı. Buluşmanın detayları hakkında konuşan Mahsun Kırmızıgül, "Özcan'a üzülüyoruz. İki tarafta bence suskun kalmalıydı"

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mahsun Kırmızıgül'den Özcan Deniz itirafı: Ona üzülüyoruz
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 14:27
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 14:27

son dönemde kardeşi ile yaşadığı hukuki süreçle sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Özcan Deniz ailesiyle yaşadığı problemlerle uğraşmaya devam ederken, eski dostları Alişan ve ile bir araya gelerek geçmişi yad etti. O gün hakkında konuşan Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz2in düştüğü duruma çok üzüldüklerini dile getirdi.

MAHSUN KIRMIZIGÜL, ÖZCAN DENİZ HAKKINDA İTİRAFTA BULUNDU

1990'lı yılların ünlü yapım şirketinin 3 ünlü şarkıcısı; Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan, uzun yıllar küs kaldıktan sonra birkaç yıl önce barışarak dostluklarını devam ettirme kararı almıştı. Üç ünlü isim, geçtiğimiz günlerde bir mekânda buluşup geçmişi yâd etmişti.

Mahsun Kırmızıgül'den Özcan Deniz itirafı: Ona üzülüyoruz

Mahsun Kırmızıgül, buluşmayla ilgili, "Sadece ben değil, bütün insanlar üzülüyor. Bunların olmaması gerekiyor. Gerçekten olmaması gerekiyor ve ben şunu biliyorum; Özcan, İstanbul'a ilk geldiğinden beri ailesine düşkün, ailesine kol kanat geren biri. İki tarafta bence suskun kalmalıydı" dedi.

Mahsun Kırmızıgül'den Özcan Deniz itirafı: Ona üzülüyoruz

ÖZCAN DENİZ MAL VARLIĞINI KARDEŞİNE DEVRETTİ

Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında devam eden gerginlik bitti. Aralarındaki buzları eriten Özcan Deniz ile abisi Ercan Deniz aralarında protokol imzalayarak sağladı. İddiaya göre; Özcan Deniz'in villalarının olduğu siteyi basan Ercan Deniz, ünlü şarkıcıyı ölümle tehdit etti. Abisinin ciddi olduğunu gören Özcan Deniz, iki tarafın avukatlarını bir araya getirerek 2 villayı ve bazı mülkleri abisinin üstüne yaparak aradaki polemiklere son noktayı koydu.

Mahsun Kırmızıgül'den Özcan Deniz itirafı: Ona üzülüyoruz
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İnan Kıraç yoğun bakıma kaldırıldı! İpek Kıraç hastaneye koştu
ETİKETLER
#alisan
#özcan deniz
#mahsun kırmızıgül
#barış
#aile
#Ercan Deniz
#Hukuki Sürüs
#Aile Sorunu
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.