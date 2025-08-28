Mahsun Kırmızıgül'den Özcan Deniz itirafı: Ona üzülüyoruz

Özcan Deniz son dönemde kardeşi Ercan Deniz ile yaşadığı hukuki süreçle sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Özcan Deniz ailesiyle yaşadığı problemlerle uğraşmaya devam ederken, eski dostları Alişan ve Mahsun Kırmızıgül ile bir araya gelerek geçmişi yad etti. O gün hakkında konuşan Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz2in düştüğü duruma çok üzüldüklerini dile getirdi.

MAHSUN KIRMIZIGÜL, ÖZCAN DENİZ HAKKINDA İTİRAFTA BULUNDU

1990'lı yılların ünlü yapım şirketinin 3 ünlü şarkıcısı; Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan, uzun yıllar küs kaldıktan sonra birkaç yıl önce barışarak dostluklarını devam ettirme kararı almıştı. Üç ünlü isim, geçtiğimiz günlerde bir mekânda buluşup geçmişi yâd etmişti.

Mahsun Kırmızıgül, buluşmayla ilgili, "Sadece ben değil, bütün insanlar üzülüyor. Bunların olmaması gerekiyor. Gerçekten olmaması gerekiyor ve ben şunu biliyorum; Özcan, İstanbul'a ilk geldiğinden beri ailesine düşkün, ailesine kol kanat geren biri. İki tarafta bence suskun kalmalıydı" dedi.

ÖZCAN DENİZ MAL VARLIĞINI KARDEŞİNE DEVRETTİ

Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında devam eden gerginlik bitti. Aralarındaki buzları eriten Özcan Deniz ile abisi Ercan Deniz aralarında protokol imzalayarak barış sağladı. İddiaya göre; Özcan Deniz'in villalarının olduğu siteyi basan Ercan Deniz, ünlü şarkıcıyı ölümle tehdit etti. Abisinin ciddi olduğunu gören Özcan Deniz, iki tarafın avukatlarını bir araya getirerek 2 villayı ve bazı mülkleri abisinin üstüne yaparak aradaki polemiklere son noktayı koydu.