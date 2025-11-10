Vali'den Kasım sürprizi: Karadeniz hala cömert!

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun’un en önemli turizm alanlarından biri olan Giresun Adası sahillerinde Kasım ayında denize girdi.

Havanın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Giresun’da Vali Serdengeçti, Giresun Adası’nda devam eden turizm çalışmaları kapsamında yaptığı incelemeler sırasında denize girerek kısa süre yüzdü.

"KARADENİZ HALA CÖMERT"

Vali Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mevsim kışa dönse de Karadeniz hala cömert. Yapılan çevre düzenlemeleriyle cazibesi her açıdan fark edilen Giresun Adası civarında serin sulara kulaç atarken geçmişin izleriyle geleceğin heyecanını aynı mavilikte yakaladık. Bu şehre her defasında yeniden hayran kalmamak elde değil" ifadelerini kullandı.