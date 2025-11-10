Slovakya'da iki tren çarpıştı: Onlarca yolcu yaralı

Slovakya’nın başkenti Bratislava’da iki tren çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada onlarca yolcu yaralandı.

Slovakya Polis Teşkilatı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kentin bir istasyonunda iki trenin çarpıştığını duyurdu. Kazanın ardından polis ve acil müdahale ekiplerinin kısa sürede olay yerine sevk edildiği belirtildi.

DEMİRYOLU TRAFİĞİ KAPATILDI

İlk tespitlere göre trenlerin raydan çıkmadığı ifade edilirken, kaza nedeniyle demiryolu ulaşımı her iki yönde de durduruldu. Yolcuların güvenli şekilde tahliyesi için bölgeye otobüs gönderildi.

ONLARCA YOLCU YARALI

Yerel basının İçişleri Bakanlığına dayandırdığı haberlere göre, kazada onlarca yolcunun hafif yaralandığı ve 11 kişinin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı.

GEÇEN AY DA TREN KAZASI YAŞANDI

Öte yandan 13 Ekim'de de Slovakya'nın doğusundaki Jablonov nad Turnou yakınlarında tren kazası meydana gelmiş, 2’si ağır olmak üzere toplam 20 kişi yaralanmıştı.