16°
İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'da belirsizlik: Fenerbahçe'den resmi açıklama!

Fenerbahçe Yöneticisi Ali Gürbüz, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun konusuna değindi. Kayserispor zaferinin ardından açıklamalarda bulunan Ali Gürbüz, Avrupa için hakem kritiğini de duyurdu.

İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'da belirsizlik: Fenerbahçe'den resmi açıklama!
'nin gündemine dair çarpıcı detaylar geldi. Fenerbahçe Yöneticisi , maçının ardından önemli bilgiler paylaştı.

İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'da belirsizlik: Fenerbahçe'den resmi açıklama!

ALİ GÜRBÜZ'DEN KAYSERİSPOR KRİTİĞİ

"Bugün takımımız çok iyi mücadele verdi. Hocamızı, teknik ekibimizi, tüm oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Çok yoğun bir çalışma içerisinde takımımız. 1 haftada 2 maç oynadık. Enerjileri çok yüksek. Çok çalışıyorlar. Bundan sonraki maçlarda en iyisini yapacaklar. Lig uzun maraton. Maç maç bakıyoruz. Takım çok iyi seviyeye gelmek üzere hocamızla birlikte. Taraftarımızın yoğun ilgisi ve yoğun desteği takımımızı yukarı çekti. Takım iyi oynayınca taraftar destekliyor, taraftar destekleyince takım iyi oynuyor. Çok iyi yoldayız. Milli ara var, kısa. Milli arayı çok iyi değerlendirip takımımızı daha hazır hale getirmeye çalışacağız. Planlarımızı yaptık. Biz rakiplerimizin yaptığından daha çok, kendi takımımızın yaptıklarıyla ilgileniyoruz. Her maça 3 puan parolasıyla hazırlanıyoruz. Lig uzun bir maraton. Her takım puanlar kaybedecek. Daha az puan kaybı önemli. Şu ana kadar takımımız gayet iyi, tabii lig başındaki ufak tefek bazı sıkıntılar dışında. Çok iyi sonuçlar alıyoruz. Takımımızın enerjisi de yükseliyor. Biz uzun maratonda kendi takımımızın maçlarına bakacağız."

İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'da belirsizlik: Fenerbahçe'den resmi açıklama!

İRFAN CAN KAHVECİ VE CENK TOSUN BELİRSİZLİĞİ

"İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun konusundaki belirsizlik ortadan kalkınca sizle paylaşır, bilgilendirme yaparız."

BAHİS GÜNDEMİ

" operasyonu başlayalı 1 hafta 10 gün oldu. Daha öncesi de var, soruşturmayla ilgili hep dedikodular vardı. Biz zaten adil ve temiz bir lig olsun istiyoruz. Hata insana mahsus ama en az olsun, kötü niyet olmasın."

TRANSFER SÖZLERİ

"Transfer konusu ortada. Ocak ayına daha var. Ertan Bey ve ekibi, başkanımız; teknik ekiple diyalog halindeler. Ocak ayına gelince bakacağız. Hocamızın talepleri de önemli. Şu an sıcak bir gelişme yok."

İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'da belirsizlik: Fenerbahçe'den resmi açıklama!

HAKEM BAŞVURUSU

"Plzen maçının hakemi Allard Lindhout ile ilgili UEFA'ya başvuruda bulunduk. Hem disiplin süreci hem de Fenerbahçe'nin bundan sonraki maçlarına görevlendirilmemesi konusunda dün akşam başvurumuzu yaptık. Konu hakkında iletişim ekibimiz basına bilgilendirmeleri yapacak."

FENERBAHÇE'NİN PLZEN MAÇINDA NE OLMUŞTU?
Son dakikalarda Jhon Duran'a penaltı yapılmış ama hakem devam kararı vermiş, maçın berabere bitmesinde başroldeki isimlerden olmuştu.
