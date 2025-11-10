33. Dönem POMEM başvuru tarihleri belli oldu mu ne zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı, 2025 yılı 33. Dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) başvuru takvimi için hazırlıklarına devam ediyor.

Polis olma arzusu taşıyan binlerce adayın dikkati Polis Akademisi Başkanlığı’nın yeni POMEM ilanına çevrildi.

Resmî kontenjan paylaşılmamış olsa da kulis bilgilerine göre en az 10.000 polis adayı alımı yapılacağı öngörülüyor.

Kadın adaylar için de önceki dönemlerde olduğu gibi kontenjanın yaklaşık yüzde 20’sinin ayrılacağı değerlendiriliyor.

POMEM 33. DÖNEM BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz yıl 32. Dönem POMEM alım ilanı Kasım 2024’te yayımlanmış, ön başvurular 21 Kasım ile 9 Aralık 2024 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yıl da benzer bir süreç izlenmesi ve 2025 yılı sonuna doğru müracaatların başlaması bekleniyor.

Polis adaylarının başvuru işlemleri, geçmiş dönemlerde olduğu gibi www.pa.edu.tr

adresi üzerinden e-Devlet şifreleriyle yapılacak.