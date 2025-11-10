Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 | Erdem Avsar

33. Dönem POMEM başvuru tarihleri belli oldu mu ne zaman?

33. Dönem polis alımı için başvuru süreci yaklaşırken adaylar hâlâ başvurular ne zaman başlayacak, koşullar değişti mi? sorularına yanıt arıyor.

33. Dönem POMEM başvuru tarihleri belli oldu mu ne zaman?
’ne bağlı Başkanlığı, 2025 yılı 33. Dönem (Polis Meslek Eğitim Merkezi) başvuru takvimi için hazırlıklarına devam ediyor.

Polis olma arzusu taşıyan binlerce adayın dikkati Polis Akademisi Başkanlığı’nın yeni POMEM ilanına çevrildi.

33. Dönem POMEM başvuru tarihleri belli oldu mu ne zaman?

Resmî kontenjan paylaşılmamış olsa da kulis bilgilerine göre en az 10.000 polis adayı alımı yapılacağı öngörülüyor.

Kadın adaylar için de önceki dönemlerde olduğu gibi kontenjanın yaklaşık yüzde 20’sinin ayrılacağı değerlendiriliyor.

33. Dönem POMEM başvuru tarihleri belli oldu mu ne zaman?

POMEM 33. DÖNEM BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz yıl 32. Dönem POMEM alım ilanı Kasım 2024’te yayımlanmış, ön başvurular 21 Kasım ile 9 Aralık 2024 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yıl da benzer bir süreç izlenmesi ve 2025 yılı sonuna doğru müracaatların başlaması bekleniyor.

Polis adaylarının başvuru işlemleri, geçmiş dönemlerde olduğu gibi www.pa.edu.tr

adresi üzerinden e-Devlet şifreleriyle yapılacak.

Sıkça Sorulan Sorular

Kadın adaylara ne kadar kontenjan ayrılacak?
Önceki dönemlerde olduğu gibi bu yıl da kontenjanın yaklaşık yüzde 20’sinin kadın adaylara ayrılması öngörülüyor.
