Süper Lig puan durumu ne? Fenerbahçe Galatasaray’ı yakaladı mı?

Trendyol Süper Lig’in 12. haftası bu gece oynanan maçlarla sona erdi. Lig’de zirvede bulunan Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu Kocaelispor’a 1-0’lık skorla yenilirken, günün diğer karşılaşmalarıyla beraber puan tablosu da şekillendi.

Galatasaray’ın Trendyol Süper Lig’deki 19 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

Bununla birlikte Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında evinde ağırladığı Kayserispor’u 4-2’lik skorla geçen Fenerbahçe, tepeyle arasındaki farkı 1 puana indirdi.

Haftanın mücadeleleriyle birlikte ligdeki güncel puan durumu da merak konusu haline geldi.