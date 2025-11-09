Kocaelispor Galatasaray maç sonucu kaç kaç? Lidere Kocaelispor darbesi

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Kocaelispor ile dış sahada mücadele etti.

Kocaeli Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kaybetti.

Kocaelispor’un tek sayısını 45. dakikada Agyei attı.

Galatasaray’ın Osimhen ile 83. dakikada bulduğu gol VAR incelemesi sonrasında geçersiz sayıldı.

Ligde son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş’a karşı alan Galatasaray, ardından çıktığı 19 karşılaşmada 17 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmişti.

Sarı-kırmızılılar bu sezonda ise 11 haftada dokuz zafer ve iki beraberlik almıştı.