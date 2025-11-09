Samsunspor kazanmaya devam ediyor: 23 puana ulaştılar!

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Eyüpspor'u 1-0 ile geçti. Kırmızı beyazlıların ve maçın tek sayısı, 85. dakikada Toni Borevkovic'ten geldi. Karşılaşmanın ardından Samsunspor 23 puana yükselirken, ikas Eyüpspor ise 8 puanda kaldı.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Yasin Kol, Mustafa Savranlar, Gökmen Baltacı.

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Satka (Dk. 46 Borevkovic), Tomasson, Makoumbou, Emre Kılınç, Holse (Dk. 88 Mendes), Celil Yüksel (Dk. 46 Eyüp Aydın), Musaba (Dk. 74 Moundilmadji), Ndiaye (Dk. 88 Yunus Emre Çift).

ikas Eyüpspor: Felipe, Mujakic, Emir Ortakaya, Robin Yalçın, Calegari, Stepanenko (Dk. 84 Taşkın İlter), Yalçın Kayan (Dk. 73 Legowski), Kerem Demirbay (Dk. 84 Emre Akbaba), Serdar Gürler, Ampem (Dk. 58 Halil Akbunar), Thiam (Dk. 84 Umut Bozok).

Gol: Dk. 85 Borevkovic (Samsunspor).

Sarı kartlar: Dk. 27 Emre Kılınç, Dk. 40 Ndiaye (Samsunspor), Dk. 29 Yalçın Kayan, Dk. 81 Emir Ortakaya, Dk. 83 Mujakic (ikas Eyüpspor).