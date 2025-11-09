Menü Kapat
19°
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Samsunspor kazanmaya devam ediyor: 23 puana ulaştılar!

Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile Eyüpspor karşılaştı. Karadeniz ekibi, kritik mücadeleyi son dakikalarda attığı gol ile kazandı ve puanını 23'e yükseltti.

Samsunspor kazanmaya devam ediyor: 23 puana ulaştılar!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
09.11.2025
saat ikonu 23:30
|
GÜNCELLEME:
09.11.2025
saat ikonu 23:33

, 'in 12. haftasında 'u 1-0 ile geçti. Kırmızı beyazlıların ve maçın tek sayısı, 85. dakikada Toni Borevkovic'ten geldi. Karşılaşmanın ardından Samsunspor 23 puana yükselirken, ikas Eyüpspor ise 8 puanda kaldı.

Samsunspor kazanmaya devam ediyor: 23 puana ulaştılar!

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Yasin Kol, Mustafa Savranlar, Gökmen Baltacı.

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Satka (Dk. 46 Borevkovic), Tomasson, Makoumbou, Emre Kılınç, Holse (Dk. 88 Mendes), Celil Yüksel (Dk. 46 Eyüp Aydın), Musaba (Dk. 74 Moundilmadji), Ndiaye (Dk. 88 Yunus Emre Çift).

ikas Eyüpspor: Felipe, Mujakic, Emir Ortakaya, Robin Yalçın, Calegari, Stepanenko (Dk. 84 Taşkın İlter), Yalçın Kayan (Dk. 73 Legowski), Kerem Demirbay (Dk. 84 Emre Akbaba), Serdar Gürler, Ampem (Dk. 58 Halil Akbunar), Thiam (Dk. 84 Umut Bozok).

Gol: Dk. 85 Borevkovic (Samsunspor).

Sarı kartlar: Dk. 27 Emre Kılınç, Dk. 40 Ndiaye (Samsunspor), Dk. 29 Yalçın Kayan, Dk. 81 Emir Ortakaya, Dk. 83 Mujakic (ikas Eyüpspor).

Samsunspor kazanmaya devam ediyor: 23 puana ulaştılar!

Sıkça Sorulan Sorular

SAMSUNSPOR KONFERANS LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?
Temsilcimiz, an itibarıyla Avrupa'da lider konumunda bulunuyor.
