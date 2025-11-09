Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray sözleri: "Motive çıktık"

Fenerbahçe'nin 4-2'lik Kayserispor galibiyeti sonrasında röportajlar geldi. Fenerbahçeli yıldızlar, sürece dair olumlu mesajlar verdi.

Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray sözleri:
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
09.11.2025
23:17
|
GÜNCELLEME:
09.11.2025
23:17

'de , Dorgeles Nene ve ; maçını değerlendirdi. Ayrıca da Kerem Aktürkoğlu, 'ın Kocaelispor'a yenilmesine dikkat çekti.

Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray sözleri: "Motive çıktık"

FENERBAHÇELİ KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN GALATASARAY SÖZLERİ

"Maçtan önce Emre Zengin kardeşimiz bana, 'gol atacaksın, benim için atar mısın' dedi. İnşallah senin için atacağım demiştim. Golüm ona armağan olsun. Tüm takım olarak güzel performans sergiledik. Taraftarımız, ısınmadan son düdüğe kadar müthiş destek verdi. Onların desteği olunca farklı ve enerjik oynuyoruz. İlk yarı her şey güzeldi. İkinci yarı daha farklı olacak diye düşündük. Gol yedikten sonra afalladık ama güzel bir galibiyet aldık. Milli takıma moralli gideceğiz. Galatasaray'ın kaybetmesini avantaja çevirmemiz gerekiyordu. Kazandığımız takdirde fark 1'e inecekti. Daha motive çıktık sahaya. Sonuç olarak kazandık."

Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray sözleri: "Motive çıktık"

DORGELES NENE'DEN CAMİA İÇİN ANLAMLI AÇIKLAMALAR

"Gençlerbirliği'ne attığım 1 gol vardı. Çok çalışıyorum. En iyimi ortaya koymak istiyorum. Bugün gollerimi attım. Çok mutluyum. Yüzde yüz performans ortaya koymaya çalışıyorum. Armamızı öptüm çünkü Fenerbahçe çok büyük. Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe'ye daha çok şey katmak, vermek istiyorum. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorum."

Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray sözleri: "Motive çıktık"

FRED SIKI ÇALIŞTIĞINI ÖNE ÇIKARDI

"Çok mutluyum galibiyetten ötürü. Takım olarak iyi maç çıkardık. İlk 11 başladığım için mutluyum. Ben sıkı bir şekilde antrenman yapıyordum. Bugün şans buldum. En önemli şey takımın kazanmasıydı. İyi bir şekilde ilerliyoruz. Çok daha iyisini yapabiliriz. Bugün 2 gol yedik, yememeliydik. Aynı şekilde devam etmek istiyoruz. 3 puan aldık, önemliydi. Söylemek zor. Herkes çok iyi oynadı. Nene 2 gol attı. İyi oynadı. Genel anlamda çok iyiydi herkes. Defansif hatta bakınca onlar da çok iyi iş çıkardı. Orta saha ve ofans olarak iyi iş çıkardık. Gollerimizi de bulduk. Bunu bu şekilde sürdürmeliyiz. 1 puan gerideyiz şu anda. Devam edeceğiz. Amacımız, isteğimiz şampiyonluk."

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE KAÇ PUANDA?
Sarı lacivertliler, Kayserispor zaferiyle 28 puana ulaştı ve lider Galatasaray ile olan farkı 1'e kadar indirdi.
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#kerem aktürkoğlu
#kayserispor
#fred
#Fenerbahçe
#Dorgeles Nene
#Spor
