Manchester City'den Liverpool'a gövde gösterisi!

Manchester City, 11. hafta maçında Liverpool ile karşılaştı. Maviler, zorlu geçmesi beklenen mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

MANCHESTER CITY'DEN LIVERPOOL'A GÖVDE GÖSTERİSİ

Liverpool'u Erling Haaland (29), Nico Gonzalez (45+3) ve Jeremy Doku (63) ile deviren Manchester City, kritik zaferle birlikte 22 puana ulaştı ve 26 puanlı lider Arsenal'in hemen arkasında ikinci sırada yer aldı.

PEP GUARDIOLA 1000. MAÇINA ÇIKTI

Manchester City'nin efsane hocası Pep Guardiola, Liverpool mücadelesinde tam 1000. kez antrenör olarak sahada yer aldı.