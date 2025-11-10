Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Manchester City'den Liverpool'a gövde gösterisi!

Premier Lig'de devler sahneye çıktı. Manchester City, kendi sahasında Liverpool'u ağırladı ve farklı kazandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Manchester City'den Liverpool'a gövde gösterisi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
10.11.2025
saat ikonu 00:12
|
GÜNCELLEME:
10.11.2025
saat ikonu 00:14

, 11. hafta maçında ile karşılaştı. Maviler, zorlu geçmesi beklenen mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Manchester City'den Liverpool'a gövde gösterisi!

MANCHESTER CITY'DEN LIVERPOOL'A GÖVDE GÖSTERİSİ

Liverpool'u (29), Nico Gonzalez (45+3) ve Jeremy Doku (63) ile deviren Manchester City, kritik zaferle birlikte 22 puana ulaştı ve 26 puanlı lider Arsenal'in hemen arkasında ikinci sırada yer aldı.

Manchester City'den Liverpool'a gövde gösterisi!

PEP GUARDIOLA 1000. MAÇINA ÇIKTI

Manchester City'nin efsane hocası , Liverpool mücadelesinde tam 1000. kez antrenör olarak sahada yer aldı.

Manchester City'den Liverpool'a gövde gösterisi!

Sıkça Sorulan Sorular

MANCHESTER CITY'NİN KADRO DEĞERİ NE KADAR?
İngiltere devi, an itibarıyla 1.21 milyar Euroluk yatırıma sahip durumda.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray sözleri: "Motive çıktık"
Fenerbahçe'ye 'şampiyon olamaz' demişti: Serdar Ali Çelikler'den Ali Koç ve Jose Mourinho çıkışı!
ETİKETLER
#Spor
#manchester city
#pep guardiola
#liverpool
#Erling Haaland
#Premier League
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.