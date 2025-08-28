Menü Kapat
TGRT Haber
27°
SON DAKİKA!
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

İnan Kıraç yoğun bakıma kaldırıldı! İpek Kıraç hastaneye koştu

İş insanı İnan Kıraç, hastalığının ilerlemesi nedeniyle yoğun bakıma alındı. Geçtiğimiz günlerde arasının açık olduğu kızı İpek Kıraç ile de barışan İnan Kıraç'ın son hali çok konuşuldu.

İnan Kıraç yoğun bakıma kaldırıldı! İpek Kıraç hastaneye koştu
KAYNAK:
Odatv
|
GİRİŞ:
28.08.2025
12:16
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
12:16

Koç Ailesi’nin damadı ve Kıraça Holding kurucusu , rahatsızlığının ilerlemesi üzerine yoğun bakıma alındı. İnan Kıraç yaynından ayrılmayan kızı ile geçtiğimiz aylarda barışmış ve baba kızın karesi ise çok konuşulmuştu.

İNAN KIRAÇ YOĞUN BAKIMDA

İnan Kıraç’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine Amerikan Hastanesi’nde süreci başlatıldı. Ailenin yakın çevresinden edinilen bilgiye göre, İpek Kıraç babasının yanından ayrılmıyor ve tedavi sürecini yakından takip ediyor. İnan Kıraç'ın son ve yoğun bakımda tutulması hem iş dünyasında hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İnan Kıraç yoğun bakıma kaldırıldı! İpek Kıraç hastaneye koştu

İNAN KIRAÇ, KIZI İPEK KIRAÇ İLE GEÇTİĞİMİZ AYLARDA BARIŞTI

İpek Kıraç ile babası İnan Kıraç'ın arası uzun süredir açıktı. İş insanı İnan Kıraç’ın 2024 sonunda Emine Alangoya ile yaptığı evlilik, kızı İpek Kıraç tarafından açılan davayla iptal edildi. Baba kız aralarındaki sorunu çözdü ve barıştı. İpek Kıraç babasıyla karesini paylaşarak, "Suna’nın Kızları ofisinde köpeğimiz Kahve’yi seviyordum. Telefon çaldı. 'İpek Hanım, babanız sizi görmek istiyor'…birkaç saniye nefes alamadım. Yıllardır o cümlenin hayali ile yaşıyordum. Babam’ın hayali ile…. Tıbbi ve yasal izinler alındıktan sonra hastaneye nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Kapısını çaldım, yanında doktorları vardı. Göz göze geldik. Yanına koştum. Kucaklaştığımız o ilk an ikimiz de göz yaşlarımıza hakim olamadik….." diyerek sözlerine başladı.

İnan Kıraç yoğun bakıma kaldırıldı! İpek Kıraç hastaneye koştu

İPEK KIRAÇ BABASININ SON SAĞLIK DURUMUNU BÖYLE ANLATMIŞTI

Babası İnan Kıraç'ın ciddi rahatsızlığı olduğunu söyleyen İpek Kıraç, "Seni çok seviyorum, seni çok özledim!' diyebildim hıçkıra hıçkıra…. Sitemliydi. 'Neden bu kadar ayrı kaldık, neden bu kadar uzun sürdü?' dedi. “Aramıza girdiler” diyebildim sadece. O günden beri birbirimizi ne kadar sevdiğimizi, akşamdan sabaha kadar bile ne çok özlediğimizi, beraber olmaktan ne kadar keyif aldığımızı konuşuyoruz… Evet ben babama kavuştum. Evet aramıza fena girmişler ve evet gerçekten çok ciddi bir hastalığı varmış. Keşke daha önce müdahale edip tedavisine başlayabilseydik" dedi.

İnan Kıraç yoğun bakıma kaldırıldı! İpek Kıraç hastaneye koştu
