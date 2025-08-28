Menü Kapat
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

İrem Derici yine hastaneye kaldırıldı! Konserlerini iptal etti

Son günlerde peş peşe sağlık sorunları yaşayan şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz gün soğuk algınlığı nedeniyle hastanelik olmuştu. Şarkıcı bugün ise merdivenlerden düşerek baygınlık geçirdi.

İrem Derici yine hastaneye kaldırıldı! Konserlerini iptal etti
Yaşadığı nedeniyle konser maratonuna bir türlü başlayamayan bugün de yaşadığı sonucu hastaneye kaldırıldı ve konserlerini iptal etti.

İREM DERİCİ MERDİVENLERDEN DÜŞTÜ, UZUN SÜRE BAYGIN KALDI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İrem Derici, "Dün apartman çıkış kapısının girişindeki merdivenlerden ayağımın boşluğa gelmesi sonucu düşerek başımı çarptım. Kısa süreli baygınlık sonrasında hastaneye kaldırıldım ve başıma 10 dikiş atıldı. Düşmenin etkisiyle yüzümde de morluklar oluştu" diyerek yaşadığı kazayı paylaştı.

İrem Derici yine hastaneye kaldırıldı! Konserlerini iptal etti

Konserlerini iptal etmek zorunda kalan “Bu nedenle çok üzülerek ve sizlerden özür dileyerek 29 Ağustos Çeşme ve 30 Ağustos Kıbrıs konserlerimi gerçekleştiremeyeceğimi bildirmek isterim” ifadelerini kullandı.

İrem Derici yine hastaneye kaldırıldı! Konserlerini iptal etti

Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz gün hastaneye kaldırıldığını duyurdu. odasında serumlu görüntülerini paylaşan ünlü şarkıcı, hayranlarına sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

İrem Derici yine hastaneye kaldırıldı! Konserlerini iptal etti

Serum takılı halde konuşan Derici, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ünlü şarkıcı videosunda, "Şimdi antibiyotiği taktılar. Sonra da vitamin verecekler. Hem boğazım hem kulaklarım iltihaplanmış. Ateş 38,9'du geldiğimde. Kimin gözü kaldıysa gözüne..." dedi.

