İrem Derici yine hastaneye kaldırıldı! Konserlerini iptal etti

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle konser maratonuna bir türlü başlayamayan İrem Derici bugün de yaşadığı kaza sonucu hastaneye kaldırıldı ve konserlerini iptal etti.

İREM DERİCİ MERDİVENLERDEN DÜŞTÜ, UZUN SÜRE BAYGIN KALDI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İrem Derici, "Dün apartman çıkış kapısının girişindeki merdivenlerden ayağımın boşluğa gelmesi sonucu düşerek başımı çarptım. Kısa süreli baygınlık sonrasında hastaneye kaldırıldım ve başıma 10 dikiş atıldı. Düşmenin etkisiyle yüzümde de morluklar oluştu" diyerek yaşadığı kazayı paylaştı.

Konserlerini iptal etmek zorunda kalan “Bu nedenle çok üzülerek ve sizlerden özür dileyerek 29 Ağustos Çeşme ve 30 Ağustos Kıbrıs konserlerimi gerçekleştiremeyeceğimi bildirmek isterim” ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz gün hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Hastane odasında serumlu görüntülerini paylaşan ünlü şarkıcı, hayranlarına sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Serum takılı halde konuşan Derici, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ünlü şarkıcı videosunda, "Şimdi antibiyotiği taktılar. Sonra da vitamin verecekler. Hem boğazım hem kulaklarım iltihaplanmış. Ateş 38,9'du geldiğimde. Kimin gözü kaldıysa gözüne..." dedi.