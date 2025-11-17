Milas Müze'sinde şüpheli ölüm! Güvenlik görevlisinin cansız bedeni bulundu

Milas Müze Müdürlüğü'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan 45 yaşındaki Serkan Alkaya, nöbet değişim saatinde mesai arkadaşlarınca Milas Müze Müdürlüğü tarihi Hekotomnus Mezar Anıtı ve Milas Halı Müzesi bölgesinde cansız halde bulundu.

ÖLÜM SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Yapılan ihbarın ardından ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde Alkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölge güvenlik çemberine alınırken, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde detaylı bir çalışma yürüttü. İlk incelemelerin ardından Alkaya'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.