Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Dehşete düşüren detay! 12 yaşındaki Miraç'ın ölümüne sebep olan sürücünün daha önce...

Adana'da lüks otomobiliyle, yaya yolundan bisikletiyle geçen 12 yaşındaki Miraç Çam'a çarparak öldüren sürücünün daha önce iki kez alkollü araç kullanmaktan yakalandığı ve 2 yıllığına ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Öte yandan 12 yaşındaki Miraç Çam'ı hayattan koparan sürücünün ifadesinde, olay yerinden vatandaşın tepki gösterdiği için kaçtığını söylediği öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dehşete düşüren detay! 12 yaşındaki Miraç'ın ölümüne sebep olan sürücünün daha önce...
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.11.2025
saat ikonu 12:13
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
saat ikonu 12:13

'da lüks otomobiliyle 12 yaşındaki Miraç Çam'ı öldüren 26 yaşındaki sürücü E.K.'nın daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.

Dehşete düşüren detay! 12 yaşındaki Miraç'ın ölümüne sebep olan sürücünün daha önce...

YAYA GEÇİDİNDEN GEÇEN ÇOCUĞUNA ÇARPTI

Geçtiğimiz sabah saat 09.00'da meydana gelen acı kazada, Mercedes marka aracın sürücüsü 26 yaşındaki E.K., yaya geçidinden bisikletiyle karşıya geçen 12 yaşındaki Miraç Çam'a çarptı. Kazayı gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Dehşete düşüren detay! 12 yaşındaki Miraç'ın ölümüne sebep olan sürücünün daha önce...

ÖNCE KAÇTI SONRA TESLİM OLDU: İFADESİNE ULAŞILDI

Sürücü E.K. ise sırasında olay yerinden yaya olarak kaçtı. Olayın ardından kaçan sürücü karakola giderek polise teslim oldu. Şüpheli sürücünün ifadesinde, "Yeşil yandı hızımı azalttım geçtim. Yeşil yandığı için de geçmeye devam ettim. O anda bisikletli bir anda önüme çıktı. İnip bakmak istedim, vatandaş tepki gösterince kaçtım. Daha sonra da polise teslim oldum" dediği öğrenildi.

Dehşete düşüren detay! 12 yaşındaki Miraç'ın ölümüne sebep olan sürücünün daha önce...

EHLİYETİNE EL KONULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından şüpheli sürücü adliyeye sevk edildi. Sürücünün daha önce ikinci kez alkollü araç kullanmaktan yakalandığı ve 2 yıllığına ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Dehşete düşüren detay! 12 yaşındaki Miraç'ın ölümüne sebep olan sürücünün daha önce...
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yaya geçidinde dehşet: Bisikletli çocuk hayatını kaybetti, sürücü arabasını bırakıp kaçtı
Bisikletten kaçtı, elektrik direğine çarptı: 5 yaralı
ETİKETLER
#adana
#kaza
#ölüm
#ehliyet
#alkol
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.