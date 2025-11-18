Dehşete düşüren detay! 12 yaşındaki Miraç'ın ölümüne sebep olan sürücünün daha önce...

Adana'da lüks otomobiliyle 12 yaşındaki Miraç Çam'ı öldüren 26 yaşındaki sürücü E.K.'nın daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.

YAYA GEÇİDİNDEN GEÇEN ÇOCUĞUNA ÇARPTI

Geçtiğimiz sabah saat 09.00'da meydana gelen acı kazada, Mercedes marka aracın sürücüsü 26 yaşındaki E.K., yaya geçidinden bisikletiyle karşıya geçen 12 yaşındaki Miraç Çam'a çarptı. Kazayı gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖNCE KAÇTI SONRA TESLİM OLDU: İFADESİNE ULAŞILDI

Sürücü E.K. ise kaza sırasında olay yerinden yaya olarak kaçtı. Olayın ardından kaçan sürücü karakola giderek polise teslim oldu. Şüpheli sürücünün ifadesinde, "Yeşil yandı hızımı azalttım geçtim. Yeşil yandığı için de geçmeye devam ettim. O anda bisikletli bir anda önüme çıktı. İnip bakmak istedim, vatandaş tepki gösterince kaçtım. Daha sonra da polise teslim oldum" dediği öğrenildi.

EHLİYETİNE EL KONULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından şüpheli sürücü adliyeye sevk edildi. Sürücünün daha önce ikinci kez alkollü araç kullanmaktan yakalandığı ve 2 yıllığına ehliyetine el konulduğu öğrenildi.