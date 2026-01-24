Demir yüklü tır karşı şeride daldı: Ölü ve yaralılar var

Samsun’un Canik ilçesinde feci bir tır kazası yaşandı. Yoldan çıkan tır karşı şeritteki hem otomobile hem de SUV araca çarptı.

SUV ARAÇ VE OTOMOBİLE ÇARPTI

Çevre Yolu İşgem Kavşağı Otogar istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkmenistan plakalı demir malzemesi yüklütırı kullanan Türkmenistan uyruklu 61 yaşındaki Allaberdi Hojakov, Çevre yolundan Ordu istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolu karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan tır, karşı yönden gelen SUV tipi araç ile otomobile çarptı.

ARAÇTA SIKIŞARAK CAN VERDİ



Çarpmanın etkisiyle SUV tipi araçta bulunan Tolga Sevindik ve Egemen Anıl ile otomobilde bulunan Akın Karakoç yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samsun Şehir Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası’na kaldırıldı.

Kazada tırda sıkışan sürücü Allaberdi Hojakov, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hojakov’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.