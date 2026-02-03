Denizde kadın cesedi bulundu

Yalova'da kan donduran bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, kent merkezinde bulunan İDO Feribot İskelesi açıkları oldu.

Alınan bilgiye göre, İDO Feribot İskelesi açıklarında deniz yüzeyinde bir kadın cesedi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Denizden çıkarılan ve üzerinden kimlik çıkmayan kadının cansız bedeni, otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

35-40 yaşlarında olduğu tahmin kadının kimlik tespit çalışması devam ediyor.