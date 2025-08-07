Menü Kapat
Editor
 Özge Sönmez

Denizde kaybolan iş adamı Halit Yukay'da iz yok! İddialar gündem oldu

Marmara Adası açıklarında parçalanmış yatın sahibi iş adamı Halit Yukay'ı arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Yukay'dan tek bir iz bulunamazken, teknenin parçalanma nedeni de tartışma konusu oldu.

IHA
07.08.2025
07.08.2025
'in açıklarında parçalanmış halde bulunan yatın sahibi ünlü iş adamı Halit Yukay'ı arama çalışmaları 3'üncü gününde de devam ediyor. Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar hem havadan hem de denizden sürüyor.

Denizde kaybolan iş adamı Halit Yukay'da iz yok! İddialar gündem oldu

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "04 Ağustos 2025 tarihinde Marmara Adası açıklarında meydana gelen tekne kazasında kaybolan Halit Yukay isimli şahsı arama çalışması Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı 1 uçak, 1 helikopter, 2 dalış timi ve 6 yüzer emin ile devam etmektedir" dedi.

Denizde kaybolan iş adamı Halit Yukay'da iz yok! İddialar gündem oldu

AĞIR TONAJLI GEMİ ÇARPMIŞ OLABİLİR

Marmara Denizi'nde bindiği yat parçalanmış olarak bulunan Yukay'ın başına ne geldiği ile ilgili sosyal medyada da çeşitli iddialar ileri sürüldü. Olayın meydana geldiği noktanın denizdeki tanker trafiğinin aktif olduğu bir alan olduğunu ileri süren denizciler, yatın parçalanmasına ancak ağır tonajlı bir tankerin çarpmasının neden olabileceğini iddia etti.

Denizde kaybolan iş adamı Halit Yukay'da iz yok! İddialar gündem oldu
