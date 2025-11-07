Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Denizden 9 bin lira çıktı! Ağırlığıyla görenleri hayrete düşürdü

Sinop'ta oltayla balık yakalayan balıkçılar büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Yaklaşık 6 kilo ağırlığında ve 85 cm boyunda olan dev levrek balığı balıkçıların oltasına takıldı. Alıcılar tarafından büyük ilgi gören dev deniz levreği rekor fiyata satıldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.11.2025
saat ikonu 16:06
|
GÜNCELLEME:
07.11.2025
saat ikonu 16:06

'ta oltayla yakalanan dev deniz levreği 9 bin liraya alıcı buldu. Yaklaşık 6 kilogram ağırlığında ve 85 santimetre boyunda olan levrek, lezzeti ve büyüklüğüyle dikkat çekti.

Balıkçı Erdoğan Doğan, levreğin büyük bir titizlikle hazırlandığını belirterek, "Deniz levreği gerçekten çok özel bir balık. En güzel şekilde buğulama, tava, ızgara veya şiş olarak hazırlanabilir. Bu büyüklükte bir balık nadiren görülür, lezzeti ise tartışılmaz" dedi.

Yakalanan dev levrek, alıcılar tarafından büyük ilgi gördü ve 9 bin liraya satıldı.

