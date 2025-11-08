Menü Kapat
Ramazan
16°
 Yusuf Özgür Bülbül

Denizli’de zehir tacirlerine büyük darbe: Çok sayıda tutuklama var!

Denizli'de Kasım ayının ilk haftasında düzenlenen operasyonlarda 15 binden fazla kullanımlık sentetik kannabinoid dahil çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edilen 17 bin 970 TL nakit paraya da el konulurken, gözaltına alınan 21 zehir taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi...

Denizli'de zehir tacirlerine büyük darbe: Çok sayıda tutuklama var!
IHA
08.11.2025
08.11.2025
20:08

Müdürlüğü ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda çok sayıda madde ele geçirilirken, yakalanan 21 kişi tutuklandı. Denizli Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik operasyonlarına devam ediyor.

Denizli’de zehir tacirlerine büyük darbe: Çok sayıda tutuklama var!


Narkotik timleri, 1-7 Kasım tarihleri arasında kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 15 bin 571 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 626 adet sentetik ecza hap, 109 adet ecstasy hap, 50 gram metamfetamin, 30 gram eroin, 29 gram esrar, 26 gram skunk, 2 gram kokain, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 970 TL ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 21 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

