Derkan Başer bahis çetesine operasyon: Şüpheliler hakkında karar verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın araştırma raporu, Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği'nin araştırma raporu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nca (MASAK) düzenlenen Mali Analiz Raporu doğrultusunda şüpheli Derkan Başer liderliğindeki suç örgütünün yasadışı bahisten elde edilen gelirin kaynağını gizleyerek, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçunu işledikleri tespit edilmiş ve şüphelilere yönelik adli işlem gerçekleştirilmişti.

3 TUTUKLAMA KARARI

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Ertaş S., Hamdi S., İnan Ç. tutuklanırken, Ceren B. ve Melek S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.