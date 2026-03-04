Menü Kapat
Deterjanlı kahve hastanelik etmişti: Genç mühendis uzlaşmayı seçti

Beyoğlu’nda genç mühendis bir kafede içtiği kahve nedeniyle rahatsızlanarak hastanelik olmuş, yapılan incelemede kahvenin ise deterjanla yapıldığının ortaya çıkmıştı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.03.2026
saat ikonu 21:09
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
saat ikonu 21:09

Genç mühendis Ayben Ö.T., geçtiğimiz kasım ayında İstanbul Beyoğlu’nda bir kafede içtiği Türk kahvesinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Ayben Ö.T.’nin içtiği kahvenin deterjan ile yapıldığı belirlenirken işletme sahibi ile kahveyi yapan kişilerin de arasında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınarak haklarında adli kontrol tedbiri uygulandı.

ŞÜPHELİLERİN EYLEMLERİNDE HERHANGİ BİR KASIT UNSURUNA RASTLANMADI

Olayla ilgili detaylar ise Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Sevk yazısında, şüphelilerin eylemlerinde herhangi bir kasıt unsuruna rastlanmadığı, olayın şüpheli Sıla Nur Ö.’nün, Münire A.’dan kafenin kalabalık olması üzerine yardım istemesi üzerine, Münire A.’nın ise daha önceden bilmediği kafe mutfağına girerek üzerinde hiçbir etiket bulunmayan şişe içerisindeki sıvı maddeyi direkt kahve yapımında kullanması üzerine gerçekleştiği öğrenildi.

KOVUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verildi. Verilen takipsizlik kararında Ayben Ö.T. ‘mağdur’, Mustafa Emre T. ‘müşteki’ sıfatıyla, Engin Ö., Gülsüm Sude Ö., Sıla Nur Ö. ve Münire A. ise ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

MÜŞTEKİ TARAFA TOPLAMDA 1 MİLYON 500 BİN LİRA ÖDENDİ

Verilen kararda, şüphelilerin üzerine atılı suçun ‘uzlaşma’ kapsamında kalan suçlardan olduğu, yapılan müzakereler sonucunda ise şüpheliler Engin Ö., Gülsüm Sude Ö. ve Sıla Nur Ö.’nün müşteki tarafa toplamda 1 milyon 500 bin lira ödediği, böylece tarafların uzlaştığı aktarıldı.

Etiketi olmayan deterjanı farkında olmadan kahve yapımında kullanmış olmasının kusur teşkil etmediği belirtildi Bilirkişi raporuna da yer verilen takipsizlik kararında, şüpheli Münire A.’nın, iş yerinin mutfağında bulunan içme suyuyla karıştırılmaya müsait ve üzerinde etiket bulunmayan sıvı maddenin niteliği hakkında önceden bilgi sahibi olmadığı, bu nedenle bu maddeyi farkında olmadan kahve yapımında kullanmış olmasının kusur teşkil etmediği, dolayısıyla olayın meydana gelmesinde Münire A.’nın, Ayben Ö.T.’nin yaralanmasında herhangi bir kusurunun olmadığı kaydedildi. Söz konusu gerekçelerle şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verildi.

