Dışişleri Bakanı Fidan KKTC'yi ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6 Kasım'da KKTC'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, ziyaret kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edilecek. Fidan, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile de bir araya gelecek. Görüşmelerde ikili konular ile Kıbrıs meselesinde son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirilecek.

"EN GERÇEKÇİ ÇÖZÜM BU"

Kaynaklar, Türkiye'nin ana vatan ve garantör devlet sıfatlarıyla Kıbrıs Türk halkının güvenliği, kalkınması ve refahının teminine yönelik çabalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti. Türkiye'nin ikili temaslarda ve ilgili tüm uluslararası platformlarda dile getirdiği tutuma işaret eden kaynaklar, "Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün Ada'daki iki devletin yan yana var olmasından geçtiği, Kıbrıs Türklerinin özden gelen hakları olan egemen eşitliğin ve eşit uluslararası statünün uluslararası toplum tarafından tescil edilmesi gerektiği" vurgusunu yaptı. Kaynaklar, meselenin bugüne kadar çözümsüz kalmasının temelinde Rum tarafının Kıbrıslı Türklerin özden gelen haklarını reddetmesinin, siyasi gücü ve ekonomik refahı paylaşmak istememesinin bulunduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 2022'den bu yana Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu hitaplarında uluslararası topluma KKTC'nin tanınması çağrısında bulunduğu hatırlatıldı.