Diyarbakır'da 2 kardeş Kur'an Kursu'nu basıp husumetlilerinin canına kıydı

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan şahıslar yolda karşılaştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.E.Y. silahını çekerken, Yasin Acun da yakında bulunan Selahaddin-i El Eyyubi Kur'an Kursu'na sığındı.

KURSTA ATEŞ AÇTILAR

Kardeş oldukları öğrenilen M.E.Y. ve M.E.Y., girdikleri Kur'an kursunda silahla ateş açtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP 1 KİŞİYİ YARALADILAR

Kurşunların isabet ettiği Yasin Acun hayatını kaybederken kursun güvenlik görevlisi Osman Çimen de (35) yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acun'un cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

3 GÖZALTI

Öte yandan, Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada olayın faili olduğu belirlenen kardeşler M.E.Y, M.E.Y. ve ismi öğrenilmeyen bir kişi, araçla kaçarken kullandıkları silahla kıskıvrak yakalandı.