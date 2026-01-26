Diyarbakır'da bazı uçak seferleri iptal edildi

Diyarbakır kent merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis tabakası, hem havada hem de karada ulaşım güvenliğini tehlikeye attı. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yoğunlaşan sis, kentin birçok noktasında görüş mesafesini yer yer 10 metrenin altına indirdi. İstanbul, Antalya, Ankara ve İzmir uçuşları iptal edildi. Bazı uçakların da farklı havalimanlarına yönlendirildiği öğrenildi.