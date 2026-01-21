Seyahat planı yapanlar dikkat! Ajet'ten indirimli uçak bileti

Seyahat planı yapanlara sevindiren haber Ajet'ten geldi. Özel bir kampanya başlatan Ajet, ilkbahar dönemini kapsayan kampanya kapsamında 150 bin koltuğu vergiler dahil 849 TL’den satışa sundu.

İNDİRİMLİ BİLETLER NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

AJet’in erken rezervasyon kampanyasında indirimli biletlere ilişkin verdiği bilgilerde; 21 Ocak 2026 saat 10.00’dan 22 Ocak 2026 saat 23.59’a kadar satın alınabileceği kaydedildi. Biletler, 7 Nisan–21 Mayıs 2026 tarihleri arasındaki tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.

41 NOKTAYA İNDİRİMLİ UÇUŞ

Yurt içinde 41 noktaya sefer düzenleyen AJet, kampanya kapsamında 150 bin indirimli koltuğu satışa çıkardı. Tek yön ve direkt uçuşlar için geçerli olan indirimli biletler, yalnızca AJet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden temin edilebilecek.