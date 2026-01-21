Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Seyahat planı yapanlar dikkat! Ajet'ten indirimli uçak bileti

AJet indirimli uçak bileti kampanyasını duyurdu. Erken rezervasyon kampanyasında 150 bin koltuk 849 TL'den satışa sunuldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Seyahat planı yapanlar dikkat! Ajet'ten indirimli uçak bileti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.01.2026
saat ikonu 11:07
|
GÜNCELLEME:
21.01.2026
saat ikonu 11:07

planı yapanlara sevindiren haber 'ten geldi. Özel bir başlatan Ajet, ilkbahar dönemini kapsayan kampanya kapsamında 150 bin koltuğu vergiler dahil 849 TL’den satışa sundu.

Seyahat planı yapanlar dikkat! Ajet'ten indirimli uçak bileti

İNDİRİMLİ BİLETLER NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

AJet’in erken rezervasyon kampanyasında indirimli biletlere ilişkin verdiği bilgilerde; 21 Ocak 2026 saat 10.00’dan 22 Ocak 2026 saat 23.59’a kadar satın alınabileceği kaydedildi. Biletler, 7 Nisan–21 Mayıs 2026 tarihleri arasındaki tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.

Seyahat planı yapanlar dikkat! Ajet'ten indirimli uçak bileti

41 NOKTAYA İNDİRİMLİ UÇUŞ

Yurt içinde 41 noktaya sefer düzenleyen AJet, kampanya kapsamında 150 bin indirimli koltuğu satışa çıkardı. Tek yön ve direkt uçuşlar için geçerli olan indirimli biletler, yalnızca AJet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden temin edilebilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı hesaplanırken bu detaya dikkat
Üşüyen tazminat alacak! İsa Karakaş, Yargıtay'ın emsal kararı hakkında uyardı
İndirimi duyan mağazaya koştu! 100 TL'lik ürün için neredeyse birbirlerini ezdiler
ETİKETLER
#kampanya
#ajet
#uçuş
#seyahat
#ındirim
#Yurt İçi
#Erken Rezervasyon
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.