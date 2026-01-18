İndirimi duyan mağazaya koştu! 100 TL'lik ürün için neredeyse birbirlerini ezdiler

Bursa'da yeni açılışı yapılan bir mağaza, büyük bir indirim yapacağını duyurdu. Uygun fiyatlı ürünleri duyan yüzlerce vatandaş, mağazanın önünde saatlerce bekledi. 100 TL'lik satışı yapılan ürünlerden almak isteyen vatandaşlar dondurucu soğukta izdihama neden oldu. Yüzlerce vatandaşın aynı anda içeri girmeye çalışmasıyla zaman zaman zor anlar yaşanırken, görevliler kalabalığı kontrol altına almaya çalıştı.