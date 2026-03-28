Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Bağcılar Mahallesi'nde 1063. Sokak'ta bulunan zemin ile birlikte 6 katlı Habib Apartmanı'nda akşam saatlerinde büyük panik yaşandı.

HABERİN ÖZETİ Diyarbakır'da binada büyük panik! Vatandaşlar tahliye edildi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir apartmanın kolonlarında duyulan çatlama sesi üzerine bina tahliye edildi. Bağcılar Mahallesi'nde bulunan 6 katlı Habib Apartmanı'nda akşam saatlerinde kolonlarda çatlama sesi duyuldu. Olay yerine AFAD, polis, Bağcılar Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ve zabıta ekipleri yönlendirildi. Yapılan inceleme sonucu riskli bulunan binadaki biri boş olmak üzere 9 daireden 51 vatandaş geçici olarak tahliye edildi. Binaya şerit çekilerek polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. Nihai kararın yapılacak detaylı inceleme sonucu belirleneceği öğrenildi.

Binanın kolonlarında çatlama sesi duyulması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Olay yerine AFAD, polis, Bağlar Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ve zabıta ekibi yönlendirildi. Ekiplerin yaptıkları inceleme sonucu binada risk durumu olması nedeniyle biri boş, 9 dairedeki 51 vatandaş geçici olarak tahliye edildi.

Binaya şeridi çekilerek, polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi aldı. Nihai kararın yapılacak detaylı inceleme sonucu belirleneceği öğrenildi.