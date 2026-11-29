Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan 1 ve 2. sanayi sitelerinde hurda araç yoğunluğu dikkat çekiyor. Sanayi sitesi içerisinde ve yol kenarlarında bulunan çok sayıda araç, terk edilmiş durumda.

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HABERİN ÖZETİ Diyarbakır'da ceza yeterli olmadı! Sanayi siteleri hurda araçlarla doldu Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki 1. ve 2. sanayi siteleri, terk edilmiş hurda araçların yoğunluğuyla dikkat çekiyor ve bu durum park alanlarını daraltarak sanayi sitesinin görünümünü olumsuz etkiliyor. Sanayi sitesi içinde ve yol kenarlarında çok sayıda terk edilmiş hurda araç bulunuyor. Kullanılamaz haldeki araçların uzun süredir aynı noktalarda beklemesi park alanlarını daraltıyor. Bakanlıkların ve valiliklerin uyguladığı cezai işlemler, terk edilmiş hurda araç sayısını düşürmeye yetersiz kalıyor. 2026 yılı tarifesine göre bu ihlal için 9 bin 440 lira idari para cezası uygulanıyor.

PARK ALANLARINI DARALTIYOR

Kullanılamaz halde olduğu görülen bazı araçların uzun süredir aynı noktalarda bekletildiği gözlenirken, bu durum hem sanayi sitesinin görünümünü olumsuz etkiliyor hem de mevcut alanların verimli kullanılmasını zorlaştırıyor. Özellikle yol kenarlarına bırakılan araçlar, park alanlarının daralmasına da neden oluyor.

CEZA YETERLİ OLMUYOR

Bakanlıkların ve valiliklerin cezai işlem uygulaması ise terk edilmiş hurda araç sayılarını düşürmeye yeterli olmuyor. 2026 yılı tarifesine göre bu ihlali yapan kişilere 9 bin 440 lira tutarında idari para cezası uygulanıyor.