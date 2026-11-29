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İstanbul
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan 1 ve 2. sanayi sitelerinde hurda araç yoğunluğu dikkat çekiyor. Sanayi sitesi içerisinde ve yol kenarlarında bulunan çok sayıda araç, terk edilmiş durumda.
Kullanılamaz halde olduğu görülen bazı araçların uzun süredir aynı noktalarda bekletildiği gözlenirken, bu durum hem sanayi sitesinin görünümünü olumsuz etkiliyor hem de mevcut alanların verimli kullanılmasını zorlaştırıyor. Özellikle yol kenarlarına bırakılan araçlar, park alanlarının daralmasına da neden oluyor.
Bakanlıkların ve valiliklerin cezai işlem uygulaması ise terk edilmiş hurda araç sayılarını düşürmeye yeterli olmuyor. 2026 yılı tarifesine göre bu ihlali yapan kişilere 9 bin 440 lira tutarında idari para cezası uygulanıyor.