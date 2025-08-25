Diyarbakır'da evde patlama: Yaralılar var

Yenişehir ilçesi Sanayi Mahallesi’nde 4 katlı bir evin son katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıktı.

4 KİŞİ YALARALANDI

Olayda 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, yaralanan 4 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Patlamanın çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.