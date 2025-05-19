Diyarbakır’da kan donduran olay! Baba oğul yanmış halde bulundu

Diyarbakır’ım Sur ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Bir kamyonetin içinde baba ve oğlun yanmış cesedi bulundu. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde sabah saatlerine kan donduran bir olay yaşandı. 50 yaşındaki Remzi Sati(50) ve 15 yaşındaki oğlu Muhammed Sati, bir kamyonetin içinde yanmış halde bulundu.

CESETLERİ ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ

Kan donduran manzarayı gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Baba ve oğlun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Jandarma ekiplerinin olay yerine incelemesi devam ediyor.