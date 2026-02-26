Diyarbakır’da teravih sonrası ayakkabı kavgası: Cami görevlilerine saldırdı

Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Camii'nde teravih namazı sonrası cemaat camiden ayrılırken, birçok suç kaydı bulunan M.U. isimli şahıs, ayakkabısının kaybolduğunu iddia etti. Bu durumdan cami görevlilerini sorumlu tutan şahıs, Cami Derneği görevlisi M.E.B.’ye saldırıp darbetti.

Yenişehir Müftülüğünde görevli memur İ.A.’ya da saldırarak burnunu kıran şahıs sonrasında olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan personel götürüldüğü hastanede darp raporu alarak, saldırgan hakkında şikayette bulundu. Saldırgan, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı.