Diyarbakır'da tren ile belediye otobüsü çarpıştı! Yürekleri ağza getiren görüntüler

Diyarbakır-Mardin kara yolunda Dericiler Sitesi önündeki hemzemin geçitte feci bir kaza yaşandı. B.A. idaresindeki otobüs, Diyarbakır-Batman seferini yapan yolcu treni ile çarpıştı.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, otobüsün sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın sürücü ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trende ve belediye otobüsünde hasar oluştu. Trendeki yolcuların başka bir trenle seyahatlerine devam edeceği öğrenildi.