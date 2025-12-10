Doğalgaz sıkışması faciaya sebep oldu! 1 kişi hastanelik oldu

Saat 10.30 sıralarında Selçuk Mahallesi Şehit Salim Erten Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi.

DOĞALGAZ SIKIŞMASI FACİAYA NEDEN OLDU!

Edinilen bilgilere göre, mutfakta yaşanan doğalgaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Patlama sırasında mutfakta bulunan C.C. hafif şekilde yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Patlamanın yaşandığı dairede ve apartmanın dış cephesinde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.