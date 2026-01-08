Doğu Karadeniz için kar yağışı uyarısı

Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor. Hava koşulları, vatandaşların günlük yaşamını da zorlaştırıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılar da dikkatle takip ediliyor. Meteoroloji son olarak önemli bir duyuru daha paylaştı.

DOĞU KARADENİZ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de yağışların, yarın sabahtan başlayarak cumartesi sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli kar, yükseklerinde yoğun kar, kıyı kesimlerinde ise kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Yağışla birlikte kar erimeleri, su baskını, buzlanma ve dona bağlı ulaşımda aksama, tipi ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.