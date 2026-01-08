Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Doğu Karadeniz için kar yağışı uyarısı

Yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden uyarılar gelmeye devam ediyor. Yapılan son açıklamada, Doğu Karadeniz bölgesi için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Doğu Karadeniz için kar yağışı uyarısı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.01.2026
saat ikonu 12:13
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
saat ikonu 13:40

Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor. Hava koşulları, vatandaşların günlük yaşamını da zorlaştırıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılar da dikkatle takip ediliyor. Meteoroloji son olarak önemli bir duyuru daha paylaştı.

DOĞU KARADENİZ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de yağışların, yarın sabahtan başlayarak cumartesi sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz için kar yağışı uyarısı

Yağışların, bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli kar, yükseklerinde yoğun kar, kıyı kesimlerinde ise kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Yağışla birlikte kar erimeleri, su baskını, buzlanma ve dona bağlı ulaşımda aksama, tipi ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Venezuela’dan en çok petrol alan ülkeler belli oldu! Zirvedeki ülke ABD’nin en büyük rakibi
İran'da ekonomik sorunlar halkı sokağa döktü: Protestolarda can kaybı artıyor
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.