Doğum gününde hayatını kaybetti! Şanlıurfa'da acı olay

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde acı bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Kışla Mahallesi'nde bulunan bir otopark oldu. Edinilen bilgiye göre doğum günü olan ve o gün gece nöbetinde bulunan 17 yaşındaki Mustafa Şaşak için arkadaşları sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi.

Mustafa Şaşak'ın arkadaşları pasta ile otoparka geldikten sonra mumları yakarak Şaşak'ın doğum gününü kutladı.

SİLAHIN ATEŞ ALMASIYLA HAYATINI KAYBETTİ

Kutlamanın ardından arkadaşlarının kısa süreliğine dışarı çıktığı sırada, kulübede bulunan bir silahla oynadığı ileri sürülen Mustafa Şaşak, silahın ateş alması sonucu ağır yaralandı. Durumu fark eden arkadaşları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuk, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların burada yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şaşak hayatını kaybetti. Şaşak'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.